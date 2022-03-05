Банк "Открытие" привлек на вклады и накопительные счета за три дня более 150 млрд рублей

С момента повышения ставок 2 марта клиенты открыли в банке более 200 тысяч депозитов и накопительных счетов на общую сумму свыше 150 млрд рублей.
93% вкладов открыты в рублях, 6% в долларах и 1% в евро.
"Сейчас возможности вложить рубли или валюту для сохранения и преумножения сбережений сократились. Но и теперь есть островок финансовой стабильности — классические сберегательные продукты, — говорит Александр Бородкин, лидер трайба "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие". — Вклады всегда оставались самым популярным и понятным для людей финансовым инструментом, резервной гаванью и возможностью защитить средства от инфляции. А накопительные счета впервые стали сопоставимы по ставкам с вкладами, оставаясь при этом постоянным источником наличности для повседневных расходов. И мы видим, что клиенты охотно размещают деньги в классические сберегательные инструменты под новые повышенные проценты".
Банк "Открытие" со 2 марта увеличил всю шкалу ставок для розничных клиентов по всем сберегательным продуктам, срокам и валютам. Максимальная доходность по вкладам достигла 21% годовых в рублях, 8% в долларах и 7% в евро.
Также банк запустил новый накопительный счет "Копилка" со ставкой 20% годовых в рублях и повысил ставки по накопительному счету "Моя копилка" в долларах и евро — до 5% и 4% годовых соответственно.
Открыть все вклады и накопительные счета можно как в офисах, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе "Тарифы и документы" на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").