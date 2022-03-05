16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Олег Сысуев возглавит Совет директоров Альфа-Банка Экс-менеджеры Газбанка избежали ответственности на 11,7 млрд рублей В Самарской области за год оформили ипотечные кредиты на 93 млрд рублей В Cамарской области через Монетную площадку Банка России за год прошло более чем 97 тонн монет В Самарской области сельскую ипотеку регистрируют за один день

Банки Финансы

Банк "Открытие" привлек на вклады и накопительные счета за три дня более 150 млрд рублей

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С момента повышения ставок 2 марта клиенты открыли в банке более 200 тысяч депозитов и накопительных счетов на общую сумму свыше 150 млрд рублей.

93% вкладов открыты в рублях, 6% в долларах и 1% в евро.

"Сейчас возможности вложить рубли или валюту для сохранения и преумножения сбережений сократились. Но и теперь есть островок финансовой стабильности — классические сберегательные продукты, — говорит Александр Бородкин, лидер трайба "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие". — Вклады всегда оставались самым популярным и понятным для людей финансовым инструментом, резервной гаванью и возможностью защитить средства от инфляции. А накопительные счета впервые стали сопоставимы по ставкам с вкладами, оставаясь при этом постоянным источником наличности для повседневных расходов. И мы видим, что клиенты охотно размещают деньги в классические сберегательные инструменты под новые повышенные проценты".

Банк "Открытие" со 2 марта увеличил всю шкалу ставок для розничных клиентов по всем сберегательным продуктам, срокам и валютам. Максимальная доходность по вкладам достигла 21% годовых в рублях, 8% в долларах и 7% в евро.

Также банк запустил новый накопительный счет "Копилка" со ставкой 20% годовых в рублях и повысил ставки по накопительному счету "Моя копилка" в долларах и евро — до 5% и 4% годовых соответственно.

Открыть все вклады и накопительные счета можно как в офисах, так и в удаленных каналах банка.

Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе "Тарифы и документы" на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3