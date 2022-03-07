Новикомбанк повысил процент на остаток по карте "Всегда в плюсе"

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, улучшил условия по дебетовой карте с повышенным начислением процентов на остаток. Теперь тарифный план "Всегда в плюсе" позволяет клиентам банка получать доход на остаток в размере от 16% до 17% годовых.

Особенность предложения в том, что начисление процентов на остаток по карте в рамках тарифа "Всегда в плюсе" производится при любом остатке на счете карты без ограничений по минимальной и максимальной сумме. Процентная ставка зависит от остатка средств на счете и суммы покупок, совершаемых по карте. При сумме остатка на текущем счете карты до 1,4 млн рублей начисляется 16%, более 1,4 млн рублей — 16,5%.

При сумме покупок по карте от 50 000 рублей в месяц Новикомбанк начисляет дополнительную надбавку 0,5%. Таким образом минимальная процентная ставка составит 16% годовых, а максимальная 17%.

Бесплатное обслуживание и sms-информирование предоставляются держателям при сумме покупок по карте от 20 000 рублей в месяц.

Среди дополнительных преимуществ карты "Всегда в плюсе" — возможность управления денежными средствами с помощью мобильного приложения и Интернет-банка, включая бесплатное пополнение с карт сторонних банков.