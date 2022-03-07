Новикомбанк повысил процент на остаток по карте "Всегда в плюсе"

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, улучшил условия по дебетовой карте с повышенным начислением процентов на остаток. Теперь тарифный план "Всегда в плюсе" позволяет клиентам банка получать доход на остаток в размере от 16% до 17% годовых.
Особенность предложения в том, что начисление процентов на остаток по карте в рамках тарифа "Всегда в плюсе" производится при любом остатке на счете карты без ограничений по минимальной и максимальной сумме. Процентная ставка зависит от остатка средств на счете и суммы покупок, совершаемых по карте. При сумме остатка на текущем счете карты до 1,4 млн рублей начисляется 16%, более 1,4 млн рублей — 16,5%.
При сумме покупок по карте от 50 000 рублей в месяц Новикомбанк начисляет дополнительную надбавку 0,5%. Таким образом минимальная процентная ставка составит 16% годовых, а максимальная 17%.
Бесплатное обслуживание и sms-информирование предоставляются держателям при сумме покупок по карте от 20 000 рублей в месяц.
Среди дополнительных преимуществ карты "Всегда в плюсе" — возможность управления денежными средствами с помощью мобильного приложения и Интернет-банка, включая бесплатное пополнение с карт сторонних банков.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.