В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

В субботу, 5 марта, состоялось очередное пленарное заседание Самарской губернской думы с участием губернатора Дмитрия Азарова, руководителей министерств и ведомств региона. Главный вопрос повестки — внесение изменений в главный финансовый документ губернии с учетом поступления дополнительных средств из федерального бюджета.

За последние четыре года благодаря совместной работе команды правительства области, муниципалитетов, депутатского корпуса удалось укрепить региональной бюджет и создать серьезный запас прочности.

"Растут доходы бюджета: если в 2017 году они составляли чуть более 150 млрд руб., то уже в прошлом году - 266,5 млрд рублей, — отметил Дмитрий Азаров. — Мы серьезно нарастили собственные доходы, и нам удается получать рекордную поддержку из федерального бюджета".

Существенно удалось сократить государственный долг региона: в 2017 году он составлял 67,4 млрд рублей, а на первое января текущего года — 42,2. "При этом мы не отказались от социальных обязательств, наоборот, мы их наращиваем", — акцентировал глава региона. Если говорить в процентном соотношении к уровню доходов областного бюджета, долговая нагрузка 5 лет назад составлял 44,8%, а сейчас — 15,8%.

В связи с тем, что ситуация в стране и в мире меняется стремительно, необходимы безотлагательные и, вместе с тем, тщательно продуманные, взвешенные решения. "Понимая, с чем столкнулось наше государство, мы должны максимально консолидироваться, объединить усилия власти, бизнеса и всего нашего общества для решения задач, поставленных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным и жителями региона", — обратился к депутатам областного парламента Дмитрий Азаров.

Он напомнил, что при правительстве области на постоянной основе проходят заседания штаба по повышению устойчивости экономики для выработки решений в сложившейся ситуации, что важно для всех отраслей.

"Еще не в полной мере мы можем дать анализ ситуации, еще не все санкционные режимы почувствовали на себе предприятия. Понятно, что есть тревога, которая мобилизует трудовые коллективы и топ-менеджмент предприятий, но никаких упаднических настроений нет. У крупнейших предприятий региона на сегодняшний момент есть запас прочности. Он разный — от 2,5 месяцев до года на тех запасах, которые есть уже сейчас. Тем не менее, принимаются специальные решения, как сейчас, например, в отношении АвтоВАЗа — крупнейший трудовой коллектив нашей области находится в фокусе внимания федеральной власти и обеспечивается помощью и поддержкой", — отметил губернатор.

При этом важно постоянно мониторить ситуацию, быть на связи с представителями разных сфер. Руководитель региона пригласил к этой работе депутатский корпус, чтобы парламентарии также выдвигали свои предложения.

"В этой обстановке нам как никогда важно действовать слаженно, системно, результативно в интересах граждан страны, проживающих на территории нашего региона. Результаты нашей совместной работы уверен, почувствует каждый житель губернии. Все наши планы на текущий год мы намерены реализовать", — заявил Дмитрий Азаров.

Продолжится строительство и ремонт всех социальных объектов, общественных пространств, инфраструктуры. "Всего в рамках национальных проектов в регионе запланировано капитально отремонтировать 49 объектов, многие из которых простаивают уже не один год, и фактически мы заново введем их в эксплуатацию. Также в планах 35 новых объектов капитального строительства. Это больницы, детские сады, школы, крытый футбольный манеж в Самаре, лыжероллерная трасса, капитальный ремонт 37 районных больниц, 2 детских школы искусств, 9 домов культуры. Коллеги, в главный финансовый документ региона вносятся поправки, которыми предусмотрены дополнительные средства на самые востребованные социально значимые статьи расходов. Обращаю внимание, что эти поправки касаются бюджета трехлетки", — отметил Дмитрий Азаров.

Всего в расходах бюджета на текущий год дополнительно учтено 7,6 млрд рублей из федеральной казны, а также дополнительные 25,7 млрд рублей остатков областных средств, сформированных на 1 января 2022 года.

"Более того, уже сегодня мы утвердим индексацию всех региональных выплат на уровень фактической инфляции, — подчеркнул губернатор. — У нас есть все необходимое, чтобы планомерно улучшать жизнь граждан Самарской области. В этом и состоит наша главная задача, в центре этой политики — конкретный человек с его потребностями и интересами, с его настоящим и будущим".

По итогам обсуждения депутаты губернской думы сразу в двух чтениях единогласно приняли поправки в главный финансовый документ региона.

"Консолидированное голосование по бюджету крайне важно. Все понимают важность момента, непростую ситуацию: только объединившись, можно побеждать, добиваться тех результатов, которых ждут от нас жители Самарской области", — подчеркнул губернатор и выразил уверенность в том, что такой режим работы будет продолжен и впредь.

Глава региона отметил, что благодаря принятым поправкам в бюджет будет дополнительно направлено на переселение граждан из аварийного жилья в 2022 году всего более 9 млрд руб., в том числе за счет федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ — 5,3 млрд, за счет средств областного бюджета — 3,7 млрд рублей. "Таким образом мы решаем застарелые вопросы граждан, создаем дополнительный импульс развитию строительной сферы, которая в этот период нуждается в поддержке", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Дополнительные 445 млн руб. будут направлено в 2022 году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 4,6 млрд руб. за счет средств областного бюджета добавлено на ремонт и строительство дорог. Больше 2 млрд руб. получат муниципалитеты на ремонт и содержание улиц. "Очень надеюсь, что главы муниципальных образований потратят эти деньги с умом, наведут порядок на муниципальных дорогах", — сказал глава региона.

Не менее важная статья расходов — строительство социальных учреждений. "В предыдущие годы мы активно строили детские сады — всего открыли 50 новых учреждений. Следующий этап — это школы, — акцентировал губернатор. — Мы построим шесть новых школ, 4 из которых — по модели государственно-частного партнерства: две в Самаре, столько же в Тольятти, еще одну в Волжском районе, и в Тимофеевке Ставропольского района, по которой неоднократно обращались жители".

Порядка 1 млрд дополнительно предусмотрено в бюджете региона на зарплату всем медработникам, которые на протяжении последних двух лет испытывают колоссальную нагрузку из-за пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, средства заложены и на выплату премий к праздникам 23 февраля и 8 марта.

"Это важное решение, чтобы наши слова благодарности медикам, защищающим жизнь и здоровье наших земляков, не оставались только словами. Мы и дальше их будем поддерживать и поощрять", — заявил губернатор и отметил, что обещанная премия к предстоящим праздничным дням, которая будет выплачена всем медикам, уже начинает поступать на счета специалистов.

Помимо прочего, сформирован резервный фонд, средства которого будут направляться на непредвиденные финансовые расходы.

"Время сейчас непростое: мы сталкиваемся с несправедливыми санкциями в отношении нашей экономики, всей России. Поэтому мы должны иметь подушку безопасности, чтобы в случае необходимости действовать средства оперативно, четко, — заявил Дмитрий Азаров. — Мы сформировали такой запас прочности. При все цели и задачи, которые определили вместе с жителями Самарской области, исполним".

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что все те расходы, которые уже запланированы проектом бюджета, планомерно выполняются.

"Дополнительные средства будут распределены на развитие здравоохранения, модернизацию образования, на дорожное строительство, на решение квартирного вопроса детей-сирот, — подчеркнул спикер областного парламента. — Сегодня депутаты единогласно проголосовали "за" изменения в бюджет, и это свидетельствует о единстве депутатов. Мы готовы и впредь работать единой командой, реализуя курс развития, заданный губернатором региона Дмитрием Азаровым, на укрепление и развитие всех важнейших сфер и выполнение всех социальных обязательств".