За три дня предприниматели разместили на депозитах банка "Открытие" более 100 млрд рублей

С 3 по 5 марта, с момента повышения ставок по депозитам для малого и среднего бизнеса, банк "Открытие" привлек более 100 млрд рублей.

Банк "Открытие" улучшил условия по депозитам для малого и среднего бизнеса: максимальная ставка по депозиту "Классика" на сумму от 50 тысяч до 300 миллионов рублей сроком от 1 дня составила 18,01% годовых. Ставка по депозиту "Комфорт" с возможностью досрочного снятия средств повышена до 17,96% годовых. Ставка по депозиту "Гибкий" со свободным управлением, возможностью пополнения, частичного и досрочного снятия средств увеличена до 14,8% годовых. Доступно подключение начисления процентов на неснижаемый остаток по расчетному счету на срок от 1 до 365 дней под 17,9% годовых.

Новые условия по депозитам стали стимулом для предпринимателей — клиентов "Открытия" — разместить в банке свободные средства на сумму более 100 млрд рублей.

Депозиты для бизнеса можно открыть в офисе банка и в дистанционных каналах. Подробнее с условиями всех депозитных продуктов можно ознакомиться на сайте .