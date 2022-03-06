В Самаре прозвучала Ленинградская симфония Шостаковича в исполнении оркестра Большого театра

5 марта — важная дата в культурном календаре Самарской области и всей страны. В этот день отмечается 80-летие со дня первого исполнения Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича — величайшего музыкального творения русского композитора, начатого им в самые трудные годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде.

Впервые симфония прозвучала в Куйбышеве 5 марта 1942 года в исполнении эвакуированного оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Сегодня, спустя 80 лет, легендарное произведение Дмитрия Шостаковича, которое в современных реалиях приобрело особую актуальность и значимость, вновь было исполнено на сцене Самарского академического театра оперы и балета талантливыми музыкантами оркестра Большого театра под руководством Тугана Сохиева. Гастроли были организованы ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

Сегодня в зале собрались, чтобы услышать легендарную симфонию Победы, ветераны, защитники Отечества наших дней, люди, неравнодушные к культуре, искусству, истории своей Родины. Вместе с земляками в этот день в зале Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича слушал героическую музыку, повествующую о силе духа и несокрушимости русского народа губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"День исполнения Седьмой симфонии Шостаковича — это святая дата для нас. Эта дата в сердце каждого жителя нашего региона. И сегодня, в день 80-летия этого события, мы собрались здесь, как и десятилетия назад, чтобы вновь приобщиться к великой музыке, вновь почувствовать трагизм и героизм тех дней. Чтобы напитаться энергией, постараться понять, что переживали люди, которые вынесли на себе горечь утрат, голод и холод, люди, которые выстояли и победили, — обратился к землякам перед началом концерта Дмитрий Азаров. — Сегодня, как и в те времена, вокруг нашей страны пытаются замкнуть кольцо блокады. Ростки неонацизма проросли у границ нашей Родины. И сейчас значение этого великого произведения для нас возрастает. Это величайшая музыка, которая вселит в нас уверенность, дух поколения победителей, который у нас в крови".

"Ленинградская" симфония стала для миллионов людей символом борьбы за жизнь, веры в победу советского народа в самый тяжелый период Великой Отечественной войны. Именно из Куйбышева, который в годы войны имел статус "запасной столицы", началось триумфальное шествие Седьмой симфонии по Советскому Союзу, а затем по миру.

"Трудно переоценить роль "Ленинградской" симфонии в разгроме фашизма. Чувство гордости, величия, трагизма, страдания и победы — все в этой музыке. Она стала духовным оружием в разгроме нацизма, — подчеркнул губернатор. — Я очень рад тому, что память об этом событии, благоговейный трепет перед величайшей музыкой и гением Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в сердцах жителей Самарской области".

Накануне важного концерта Самарскому академическому театру оперы и балета, который по сей день хранит память о гениальном композиторе, было присвоено имя Дмитрия Шостаковича. Каждый год 5 марта здесь звучит Седьмая симфония. Для всех самарцев, а прежде куйбышевцев — это святая традиция.

Исполнение этого знакового для всего русского народа произведения оркестром Большого тетра стало бесценным подарком жителям Самарской области и гостям региона. За это губернатор поблагодарил Большой театр и его генерального директора Владимира Урина: "Спасибо, что вы с нами в этот день. Это имеет особое значение для сегодняшнего события в культурной жизни страны. Именно так и было 80 лет назад".

"Для нас это событие является чрезвычайно важным. И когда мы получили предложение в день 80-летия "Ленинградской" симфонии, в тот же день, в тот же час исполнить в Самаре это великое произведение, мы мгновенно откликнулись на него. И сегодня мы здесь, в Куйбышеве, в Самаре", — отметил в свою очередь Владимир Урин.

Особые слова благодарности губернатор адресовал министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой, которая поддержала инициативу проведения мероприятия. Благодаря ее поддержке и работе большой команды стала возможной прямая трансляция концерта во всех виртуальных концертных залах страны, которые появились благодаря национальному проекту "Культура", инициированному президентом Владимиром Путиным. И сегодня приобщиться к знаковому культурному событию смог каждый житель России.

"Я очень рад тому, что это яркое событие культурной жизни России объединило всю страну. Понятно, что наши соотечественники на Дальнем Востоке, в Сибири будут смотреть концерт в записи, но в Европейской части России в виртуальных залах собрались люди, которые будут с нами переживать и гордиться великой историей, великой культурой нашей страны", — сказал губернатор.

Среди зрителей сегодня в зале были вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР, которые прибыли на Самарскую землю, спасая свои жизни, жизни своих детей. Это люди, которые не понаслышке знают весь ужас войны, которая идет на их Родине долгие 8 лет.

"Я благодарю всех жителей Самарской области, которые откликнулись на беду Донбасса, приняли здесь и постарались создать домашние условия для тех, кто вынужден был покинуть свой родной дом под угрозой войны", — поблагодарил земляков Дмитрий Азаров.

Празднованию юбилея "Ленинградской" симфонии в регионе посвящен ряд мероприятий. В этот же день в фойе Самарского академического театра оперы и балета, в том самом месте, где оркестр Большого театра в начале 1942 года готовился к премьере, открылась выставка "80 лет Седьмой (Ленинградской) симфонии". Экспозицию, рассказывающую о том, как Дмитрий Шостакович работал над своим произведением сначала в блокадном Ленинграде, затем в Куйбышеве, о подготовке и первом исполнении произведения оркестром Большого театра, а также о том, как симфония покорила мир, доказав, что искусство сильнее войны, осмотрели Дмитрий Азаров и Владимир Урин.

"Замечательная выставка, абсолютно современная с точки зрения материала, который здесь представлен. Но главное — она нас действительно возвращает в то время, погружает в ту атмосферу. Это прекрасная идея к 80-летию исполнения Седьмой симфонии Шостаковича сделать эту выставку здесь в театре. На меня она произвела очень сильное впечатление", — прокомментировал генеральный директор Большого театра.

Выставка в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича будет работать до 28 марта.