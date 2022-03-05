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Офисы ВТБ продолжат обслуживание клиентов в выходные

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Отделения ВТБ продолжат полноценное обслуживание клиентов в ближайшие выходные. Банк откроет точки продаж по всей стране для оперативного доступа ко всем финансовым продуктам и услугам. Адреса работающих офисов будут размещены на сайте ВТБ.

Интересы клиентов остаются приоритетными для ВТБ, поэтому банк обеспечит доступ потребителей в точки продаж даже в выходные дни. В субботу, 5 марта, все 1 400 офисов банка по всей России работают с сокращением времени обслуживания на один час. 6 марта по графику выходного дня откроются около 40 точек продаж, а 7 марта — более 500. 8 марта клиентам будет доступно более 60 дежурных отделений. Список и график работы офисов будет обновляться на сайте банка.

ВТБ продолжает полноценное обслуживание клиентов. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений, клиентам доступны все виды финансовых продуктов. По вкладам в рублях ВТБ на этой неделе повысил ставки до 21% годовых при размещении на 6 месяцев, в долларах — до 8%, в евро — до 7%. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.

В устройствах самообслуживания клиенты могут снимать или вносить наличные в рублях и валюте, а также проводить повседневные операции по картам. Клиентам доступны цифровые сервисы банка, в том числе — в web-версии приложения ВТБ Онлайн. Скачать мобильное приложение ВТБ Онлайн можно в официальных магазинах Samsung, Xiaomi, Huawei.

Все рекомендации, официальные сообщения и актуальные вопросы доступны клиентам и партнерам ВТБ на сайте банка.

Гид потребителя

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