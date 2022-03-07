16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области 40 тыс. медработников получили выплаты по инициативе губернатора Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке XXX фестиваля "Российская студенческая весна" Дмитрий Азаров на совещании с вице-премьером внес предложения по функционированию экономики в период санкций Дмитрий Азаров встретился с руководителями ветеранского движения Самарской области В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Губернатор Власть и политика

В Самарской области 40 тыс. медработников получили выплаты по инициативе губернатора

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Для дополнительной поддержки медиков, работающих в условиях повышенной нагрузки, глава региона Дмитрий Азаров принял решение премировать медработников госучреждений здравоохранения и водителей "скорой"помощи". Единовременные стимулирующие выплаты получили более 40 тыс. сотрудников накануне праздника.

Врачи получили 10 тыс. руб., средний медицинский персонал — 7 тыс. руб., средний медицинский персонал выездных бригад скорой медицинской помощи — 8 тыс. руб., младший медицинский персонал — 4 тыс. руб., водители службы скорой медицинской помощи — 5 тыс. рублей.

"Медработники региона искренне благодарны Дмитрию Игоревичу за то внимание и поддержку, которые им оказывают сегодня. Очень ценно, что глава региона действительно понимает, в каком режиме в период пандемии работают врачи и медсестры. Уже второй раз за короткий промежуток времени им оказывают материальную поддержку. 85% всех медработников — это женщины. И, конечно, приятно получить выплаты накануне 8 Марта", — отметила главный врач Самарской городской больницы № 7 Анна Дубасова.

В период распространения штамма "омикрон" с повышенной нагрузкой работает первичное звено здравоохранения, количество амбулаторных пациентов в пик роста заболеваемости превышало 100 тысяч.

"Пандемия отражается на работе всех отделений нашей больницы, в том числе поликлиники, — рассказала старшая медсестра терапевтического отделения Кинель-Черкасской ЦРБ Татьяна Астрелина. — В условиях распространения нового штамма COVID-19 в разы увеличилось количество амбулаторных пациентов. Мы работаем в напряженных условиях, порой на пределе возможностей. Премии очень своевременны. Несмотря на то что помогать людям — долг медицинского работника, дополнительная поддержка в это непростое время очень важна для всех нас".

В особых условиях в период распространения COVID-19 продолжают работать инфекционные госпитали. Среди них один из первых госпиталей, который был открыт в регионе в 2020 г., на базе Самарской городской больницы № 6.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталия Завьялова 26 ноября 2021 20:12 Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому хакатону в Самаре

Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор

Георгий Гогошин 07 ноября 2021 16:17 Оперштаб: нерабочие дни дали позитивный эффект

Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.

Наталья Кузнецова 26 октября 2021 16:49 В Самарской области разрешат работу фитнес-центров и салонов красоты по QR-кодам после 7 ноября

Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная

Ghost Master 26 октября 2021 04:21 Дмитрий Азаров: "Широкое общественное обсуждение проекта бюджета позволит сделать его более качественным"

Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.

Алиса Сычева 20 октября 2021 07:07 Ведущие IT-компании региона будут привлекаться при разработке стратегических для Самарской области проектов

Класснно

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3