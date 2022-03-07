В Самарской области 40 тыс. медработников получили выплаты по инициативе губернатора

Для дополнительной поддержки медиков, работающих в условиях повышенной нагрузки, глава региона Дмитрий Азаров принял решение премировать медработников госучреждений здравоохранения и водителей "скорой"помощи". Единовременные стимулирующие выплаты получили более 40 тыс. сотрудников накануне праздника.
Врачи получили 10 тыс. руб., средний медицинский персонал — 7 тыс. руб., средний медицинский персонал выездных бригад скорой медицинской помощи — 8 тыс. руб., младший медицинский персонал — 4 тыс. руб., водители службы скорой медицинской помощи — 5 тыс. рублей.
"Медработники региона искренне благодарны Дмитрию Игоревичу за то внимание и поддержку, которые им оказывают сегодня. Очень ценно, что глава региона действительно понимает, в каком режиме в период пандемии работают врачи и медсестры. Уже второй раз за короткий промежуток времени им оказывают материальную поддержку. 85% всех медработников — это женщины. И, конечно, приятно получить выплаты накануне 8 Марта", — отметила главный врач Самарской городской больницы № 7 Анна Дубасова.
В период распространения штамма "омикрон" с повышенной нагрузкой работает первичное звено здравоохранения, количество амбулаторных пациентов в пик роста заболеваемости превышало 100 тысяч.
"Пандемия отражается на работе всех отделений нашей больницы, в том числе поликлиники, — рассказала старшая медсестра терапевтического отделения Кинель-Черкасской ЦРБ Татьяна Астрелина. — В условиях распространения нового штамма COVID-19 в разы увеличилось количество амбулаторных пациентов. Мы работаем в напряженных условиях, порой на пределе возможностей. Премии очень своевременны. Несмотря на то что помогать людям — долг медицинского работника, дополнительная поддержка в это непростое время очень важна для всех нас".
В особых условиях в период распространения COVID-19 продолжают работать инфекционные госпитали. Среди них один из первых госпиталей, который был открыт в регионе в 2020 г., на базе Самарской городской больницы № 6.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно