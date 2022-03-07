В Самарской области 40 тыс. медработников получили выплаты по инициативе губернатора

Для дополнительной поддержки медиков, работающих в условиях повышенной нагрузки, глава региона Дмитрий Азаров принял решение премировать медработников госучреждений здравоохранения и водителей "скорой"помощи". Единовременные стимулирующие выплаты получили более 40 тыс. сотрудников накануне праздника.

Врачи получили 10 тыс. руб., средний медицинский персонал — 7 тыс. руб., средний медицинский персонал выездных бригад скорой медицинской помощи — 8 тыс. руб., младший медицинский персонал — 4 тыс. руб., водители службы скорой медицинской помощи — 5 тыс. рублей.

"Медработники региона искренне благодарны Дмитрию Игоревичу за то внимание и поддержку, которые им оказывают сегодня. Очень ценно, что глава региона действительно понимает, в каком режиме в период пандемии работают врачи и медсестры. Уже второй раз за короткий промежуток времени им оказывают материальную поддержку. 85% всех медработников — это женщины. И, конечно, приятно получить выплаты накануне 8 Марта", — отметила главный врач Самарской городской больницы № 7 Анна Дубасова.

В период распространения штамма "омикрон" с повышенной нагрузкой работает первичное звено здравоохранения, количество амбулаторных пациентов в пик роста заболеваемости превышало 100 тысяч.

"Пандемия отражается на работе всех отделений нашей больницы, в том числе поликлиники, — рассказала старшая медсестра терапевтического отделения Кинель-Черкасской ЦРБ Татьяна Астрелина. — В условиях распространения нового штамма COVID-19 в разы увеличилось количество амбулаторных пациентов. Мы работаем в напряженных условиях, порой на пределе возможностей. Премии очень своевременны. Несмотря на то что помогать людям — долг медицинского работника, дополнительная поддержка в это непростое время очень важна для всех нас".

В особых условиях в период распространения COVID-19 продолжают работать инфекционные госпитали. Среди них один из первых госпиталей, который был открыт в регионе в 2020 г., на базе Самарской городской больницы № 6.