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Спрос на цифровые карты "Мир" ВТБ вырос в 7 раз

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ фиксирует рекордный рост спроса на цифровые карты "Мир". За последние сутки клиенты ВТБ открыли в "цифре" 27 тысяч карт Национальной платёжной системы, тогда как 5 марта этот показатель составил 3,5 тысячи.

Решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории нашей страны. Все транзакции по картам VISA и MasterCard, в том числе — оплата и снятие наличных — по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY, транзакций заграницей и оплаты в некоторых интернет магазинах и онлайн сервисах. Банк рекомендует использовать пластиковые карты VISA и MasterCard и для онлайн покупок открыть цифровую карту "Мир".

Общее количество карт "Мир", выпущенных ВТБ, стремится к 12 миллионам.

Карта "Мир" ВТБ принимается как в России, так и за рубежом: в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кырыгзстане, Таджикистане.

ВТБ также прорабатывает возможность запуска кобейджинговых карт альтернативных платежных систем. Мы планируем, что карты будут доступны в рублях, долларах, евро и других валютах — как на пластиковом носителе, так и в цифровом виде.

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