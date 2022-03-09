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Баскетбол Спорт

"Самара" обыграла в Ижевске "Купол-Родники"

ИЖЕВСК. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 8 марта, БК "Самара" уверенно переиграл в Ижевске "Купол-Родники".

Пропустив пару трехочковых, самарцы в начале матча позволили хозяевам убежать немного вперед: 8:14 после трех с половиной минут. Но когда издали полетело и у нашей команды — она уверенно отыграла отставание, и за 25 секунд до завершения стартового периода Артем Чеваренков трехой вывел "Самару" вперед, 24:23.

Пять минут во второй четверти соперники потратили на обмен результативными атаками, и только с середины периода гости укрепились, наконец, в роли лидеров. Два подряд дальних попадания Игоря Смыгина позволили получить небольшой задел: 42:37 к большому перерыву.

Две первые атаки в третьей десятиминутке принесли "Самаре" уже "+9" (46:37). Разыгрался Александр Варнаков, набравший 6 очков за три минуты, а "2+1" от Владимира Пичкурова позволили довести разницу до 12 очков — но самарцы, как оказалось, только разгонялись. Продолжил точно бить издали Игорь Смыгин, его примеру последовали Максим Дыбовский и Владимир Пичкуров — преимущество нашей команды вопросов не вызывало: "+25" перед заключительной четвертью (77:52). И даже взяв некоторую паузу в начале периода, "Самара" не упустила инициативу и не дала хозяевам ни шанса помечтать о чуде.

98:69 — уверенная победа "Самары".

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