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ВТБ запустил вклад в юанях со ставкой до 8%

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 9 марта ВТБ предложил клиентам новый вклад в юанях с максимальной ставкой 8% годовых. Он станет максимально выгодной альтернативой депозитам в других иностранных валютах и позволит вкладчикам диверсифицировать свой портфель.

Вклад в новой валюте доступен для дистанционного открытия через ВТБ Онлайн на сумму от 100 юаней. В отделениях ВТБ на депозит можно разместить от 500 юаней. Срок размещения средств под высокую ставку составляет от 3 до 6 месяцев. Клиент может выбрать ежемесячную выплату дохода на счет или капитализацию процентов на вклад.

Снятие и пополнение доступны для сегментов "Привилегия" и "Прайм". Ставка для клиентов "Привилегии" при выборе этой опции составит 7,5%, для клиентов "Прайм" — 8%. Для клиентов массовой розницы ставка составит 8% — без опции снятия и пополнения.

Ранее ВТБ повысил процентные ставки по рублевым и валютным сберегательным инструментам. Ставка по полугодовому рублевому вкладу достигает 21%, а доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на 3 месяца составляет 8% годовых, в евро — 7% годовых. За последнюю неделю клиенты разместили в классических сберегательных продуктах в ВТБ более 2 трлн рублей.

В ВТБ отмечают, что новое предложение станет максимально выгодной альтернативой вкладам в других иностранных валютах. Многие клиенты в условиях роста курса по долларам и евро начинают интересоваться вложениями в другие валюты, и юань выступает одним из самых доступных и перспективных вариантов размещения средств.

ВТБ работает в усиленном режиме для полноценного решения всех вопросов своих клиентов. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. При этом на минувшей неделе в цифровых каналах клиенты ВТБ открывали до 75% вкладов и свыше 90% — накопительных счетов.

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