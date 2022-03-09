В Самарской области досрочно стартовал дорожно-строительный сезон 2022 года

В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", в Самарской области начались подготовительные работы к дорожно-строительному сезону 2022 года.

В частности, в Кинель-Черкасском районе дорожники готовят строительную площадку: обустраивают жилой бытовой городок, расчищают место под стоянку спецтехники и завозят инертные материалы.

"Нам предстоит завести свыше 19 тыс. тонн щебня и 13,65 тыс. песка для строительных работ, железобетонные конструкции. Приступить к работам досрочно, стало возможным благодаря заранее заключенному государственному контракту. В свою очередь, мы уже своевременно заключили контракты на поставку всех материалов", — рассказал генеральный директор подрядной организации Олег Советкин.

Строители готовятся к капитальному ремонту двух участков межмуниципальной автомобильной дороги "Урал-Муханово"-Садгород–Чернигово–Марково, км 0+000 — км 3+500, км 6+000 — км 8+000. Проектом предусмотрено обновление конструктивных слоев дорожной одежды, в т. ч. пересечений и примыканий, ремонт 18 искусственных сооружений, укрепление обочин и откосов земляного полотна.

По трассе проходит путь к Тимашевской птицефабрике, где работают жители близлежащих сел, к ФАПу в с. Тимашево. Кроме того, дорога обеспечивает единственный выезд на региональную дорожную сеть и является школьным маршрутом, поэтому инженерным мероприятиям по безопасности дорожного движения уделят особое внимание.

Здесь построят почти 2,5 км тротуаров и обновят 5 остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, установят 193 дорожных знака, и 60 сигнальных столбиков, нанесут более 16,5 км разметки.

Напомним, официально, по контрактам нацпроекта, дорожный сезон стартует 1 апреля текущего года.

Всего, в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, в 2022 году, в регионе предусмотрен ввод 51 объекта протяженностью 263,21 км. Из них — почти 200 км региональных дорог, 42,5 км — ремонт улиц в Самаре, 20,7 км — в Тольятти.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей региона.