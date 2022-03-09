В Самарской области досрочно стартовал дорожно-строительный сезон 2022 года

В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", в Самарской области начались подготовительные работы к дорожно-строительному сезону 2022 года.
В частности, в Кинель-Черкасском районе дорожники готовят строительную площадку: обустраивают жилой бытовой городок, расчищают место под стоянку спецтехники и завозят инертные материалы.
"Нам предстоит завести свыше 19 тыс. тонн щебня и 13,65 тыс. песка для строительных работ, железобетонные конструкции. Приступить к работам досрочно, стало возможным благодаря заранее заключенному государственному контракту. В свою очередь, мы уже своевременно заключили контракты на поставку всех материалов", — рассказал генеральный директор подрядной организации Олег Советкин.
Строители готовятся к капитальному ремонту двух участков межмуниципальной автомобильной дороги "Урал-Муханово"-Садгород–Чернигово–Марково, км 0+000 — км 3+500, км 6+000 — км 8+000. Проектом предусмотрено обновление конструктивных слоев дорожной одежды, в т. ч. пересечений и примыканий, ремонт 18 искусственных сооружений, укрепление обочин и откосов земляного полотна.
По трассе проходит путь к Тимашевской птицефабрике, где работают жители близлежащих сел, к ФАПу в с. Тимашево. Кроме того, дорога обеспечивает единственный выезд на региональную дорожную сеть и является школьным маршрутом, поэтому инженерным мероприятиям по безопасности дорожного движения уделят особое внимание.
Здесь построят почти 2,5 км тротуаров и обновят 5 остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, установят 193 дорожных знака, и 60 сигнальных столбиков, нанесут более 16,5 км разметки.
Напомним, официально, по контрактам нацпроекта, дорожный сезон стартует 1 апреля текущего года.
Всего, в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, в 2022 году, в регионе предусмотрен ввод 51 объекта протяженностью 263,21 км. Из них — почти 200 км региональных дорог, 42,5 км — ремонт улиц в Самаре, 20,7 км — в Тольятти.
Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей региона.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.