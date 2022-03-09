ВТБ перезапускает кредитные каникулы для своих клиентов

С 9 марта 2022 года ВТБ начинает прием обращений розничных клиентов для подключения кредитных каникул в рамках 106-ФЗ. Воспользоваться программой могут заемщики, чей доход за месяц до обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30%. Отсрочка платежей возможна на срок до 6 месяцев. Заявка подается дистанционно — через контакт-центр банка, обращаться в отделения не нужно.

Срок действия программы — до 30 сентября 2022 года. Каникулы будут подключены в соответствии с законодательством в течение 5 дней.

Максимальный размер кредита на дату его предоставления, по которому можно оформить отсрочку, установлен в размере 250 тыс. руб. по потребительским кредитам или автокредитам без залога, 600 тыс. по залоговым автокредитам, 100 тыс. руб. по кредитным картам. По ипотеке размер кредита для Москвы не должен превышать 4,5 млн руб., в Московской области, Санкт-Петербурге и регионах, входящих в ДФО, — 3 млн руб., для Ленинградской области и иных регионов — 2 млн руб.

Клиенты, которые не попадают под действие кредитных каникул в рамках 106-ФЗ, могут обратиться за реструктуризацией по собственным программам ВТБ. Банк разработал их в период первой волны пандемии коронавируса. Они стали эффективным инструментом восстановления финансового положения заемщиков, позволив им не допустить просроченной задолженности и уже через полгода полностью вернуться в график платежей по кредитам.

По кредитам наличными, автокредитованию и кредитным картам отсрочка платежей предоставляется на 1 месяц каждые полгода, по ипотеке — на 3 месяца один раз в течение всего срока действия кредита. Воспользоваться программой могут клиенты, у которых на момент обращения нет просроченной задолженности и выплачено минимум шесть платежей по кредиту, при этом по кредиту наличными и авто до окончания срока кредита должно быть не менее 3 месяцев, а по ипотеке сумма кредита должна быть не более 20 млн рублей.

Ипотечные заемщики могут также воспользоваться программой ипотечных кредитных каникул, которые доступны в рамках № 353-ФЗ.

Всем заемщикам, которые могут столкнуться со сложностями при обслуживании кредитов, ВТБ готов оперативно помочь и предложить индивидуальное решение их вопроса. Более подробная информация — на сайте банка.