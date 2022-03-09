Дирижером оркестра Самарской филармонии назначен Филиппо Десси

В среду, 9 марта, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш представила коллективу Самарской филармонии нового руководителя симфонического оркестра — итальянского дирижера Филиппо Десси.

"Самарская филармония — один из ведущих культурных институтов Самарской области. Это тот камертон, который показывает общий уровень развития нашей музыкальной культуры. Я рада, что Филиппо Десси, молодой дирижер, итальянец по происхождению, последнее время работавший в России, в Санкт-Петербурге, под руководством в том числе замечательного дирижера Фабио Мастранджело, приехал к нам и возглавит симфонический оркестр Самарской филармонии. Я надеюсь, что самарская публика окажет Филиппо теплый прием. Нас ждет много интересных творческих встреч с оркестром под его руководством. Очень важно, что Михаил Александрович Щербаков остается с нами в должности художественного руководителя. Кроме этого, Михаил Александрович готовит молодые кадры на площадке Самарского государственного института культуры, руководит молодежным оркестром этого института", — рассказала Татьяна Мрдуляш.

Филиппо Десси окончил консерваторию Lucio Campiani в Мантуе, учился в Civica Scuola di Musica Claudio Abbado в Милане, а также в Итальянской Академии дирижирования. Профессионально развиваясь как дирижер, Филиппо посещал мастер-классы, среди которых курс маэстро Массимилиано Калди, а также курс профессоров Дональда Портноя и Пола Вермера в Университете Южной Каролины.

В сентябре 2019 года пианист и дирижер Филиппо Десси решает переехать в Россию, в город Санкт-Петербург, где становится учеником и ассистентом Маэстро Фабио Мастранджело в государственном театре "Мюзик-Холл". Летом 2021 года принимал участие в Международном музыкальном фестивале "Опера всем".

Дирижер Филиппо Десси в своем первом интервью поделился планами: "Я вступаю в новую должность с радостным настроением. Для меня большая честь быть в России, в Самаре. До этого я несколько лет жил в Санкт-Петербурге. Там учил русский язык, два года работал с маэстро Фабио Мастранджело, многому научился у него. Особенно мы много занимались оперным и симфоническим репертуаром. Один из проектов, над которым я работал, был международный фестиваль в Санкт-Петербурге "Опера — всем". Я был ассистентом у маэстро Мастранджело и дирижировал операми "Дон Паскуале" Г.Доницетти, "Борис Годунов" М.Мусоргского и другими. А сейчас настал тот момент, когда все, чему я научился, я смогу реализовать здесь в Самарской филармонии. Я знаю, что Самара — город с давними культурными традициями. Это очень важно для меня. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы культура Самары процветала, и постараюсь, чтобы моя работа доставляла радость дорогим самарцам. Да, я еще молод, но у меня есть свои творческие идеи. Хочу пригласить всех самарцев в филармонию на концерты и в этом сезоне, и в следующем. Ближайшие мои задачи — достойно завершить текущий сезон филармонии и подготовить открытие нового сезона. 25 августа я приглашаю всех на концерт с новой оперной программой из произведений итальянских и русских композиторов. Будут петь два замечательных солиста — сопрано и тенор. Публика услышит лучшие арии и фрагменты русской и итальянской музыки".

Предыдущий руководитель оркестра, дирижер Михаил Щербаков продолжит свою работу на посту художественного руководителя Самарской государственной филармонии. Маэстро будет регулярно выходить на сцену в рамках своего абонемента. Михаил Щербаков также сконцентрируется на педагогической работе в качестве дирижера студенческого симфонического оркестра Самарского государственного института культуры.