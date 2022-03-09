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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Экономический эффект Куйбышевского НПЗ от реализации программы энергосбережения составил 90 млн рублей

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевский НПЗ (входит в структуру НК "Роснефть") в рамках реализации программы энергосбережения по итогам 2021 года сэкономил 90 млн руб.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Повышение эффективности работы производственных активов — один из ключевых элементов стратегии "Роснефти". Компания проводит планомерную работу, направленную на рациональное использование энергоресурсов и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических и тепловых нагрузок в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001 "Система энергетического менеджмента".

Программа энергосбережения Куйбышевского НПЗ 2021 года включала 16 мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы и внедрение энергоэффективного оборудования.

Одним из главных энергосберегающих мероприятий этой программы стал проект по установке на технологических объектах АО "КНПЗ" шести новых конденсатных блоков на базе механических паровых насосов. Это позволило исключить потери теплоносителя в системах транспортировки и повысить эффективность его использования на установках и комплексах завода. Экономия от реализованного проекта составила 11,7 млн руб.

Существенного экономического эффекта удалось достичь и в результате ремонта теплообменного оборудования на установках первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5. Модернизация позволила увеличить теплообменную способность и повысить КПД оборудования, а также сократить расход топлива. В итоге экономия достигла 62,4 млн руб.

Также на КНПЗ продолжается программа перехода с использования ламп накаливания на экономичные и экологичные источники света: светодиодные и энергосберегающие светильники. Одним из значимых мероприятий в рамках этого проекта стала замена 664 уличных светильников на светодиодные лампы. Это позволило Куйбышевскому НПЗ снизить потребление электроэнергии более чем на 889 тыс. кВт*ч и 3,7 млн рублей в том числе за счёт снижения затрат на обслуживание светильников и утилизацию ламп.

Куйбышевский НПЗ входит в самарскую группу нефтеперерабатывающих заводов НК "Роснефть". Предприятие специализируется на выпуске высококачественных видов моторного топлива, включая бензины и дизельное топливо экологического стандарта "Евро-5". Проектная мощность завода по переработке нефти более 6 млн т в год.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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