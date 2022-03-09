Экономический эффект Куйбышевского НПЗ от реализации программы энергосбережения составил 90 млн рублей

Куйбышевский НПЗ (входит в структуру НК "Роснефть") в рамках реализации программы энергосбережения по итогам 2021 года сэкономил 90 млн руб.

Повышение эффективности работы производственных активов — один из ключевых элементов стратегии "Роснефти". Компания проводит планомерную работу, направленную на рациональное использование энергоресурсов и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических и тепловых нагрузок в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001 "Система энергетического менеджмента".

Программа энергосбережения Куйбышевского НПЗ 2021 года включала 16 мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы и внедрение энергоэффективного оборудования.

Одним из главных энергосберегающих мероприятий этой программы стал проект по установке на технологических объектах АО "КНПЗ" шести новых конденсатных блоков на базе механических паровых насосов. Это позволило исключить потери теплоносителя в системах транспортировки и повысить эффективность его использования на установках и комплексах завода. Экономия от реализованного проекта составила 11,7 млн руб.

Существенного экономического эффекта удалось достичь и в результате ремонта теплообменного оборудования на установках первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5. Модернизация позволила увеличить теплообменную способность и повысить КПД оборудования, а также сократить расход топлива. В итоге экономия достигла 62,4 млн руб.

Также на КНПЗ продолжается программа перехода с использования ламп накаливания на экономичные и экологичные источники света: светодиодные и энергосберегающие светильники. Одним из значимых мероприятий в рамках этого проекта стала замена 664 уличных светильников на светодиодные лампы. Это позволило Куйбышевскому НПЗ снизить потребление электроэнергии более чем на 889 тыс. кВт*ч и 3,7 млн рублей в том числе за счёт снижения затрат на обслуживание светильников и утилизацию ламп.