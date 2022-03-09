Банк "Открытие": россиян освободят от уплаты НДФЛ с доходов от банковских вкладов за 2021–2022 годы

Процентные доходы по банковским счетам в сумме выше 85 тысяч рублей в 22 году и 42,5 тысяч в 21 году освободят от уплаты подоходного налога. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Это означает, что вклады банка "Открытие" стали еще выгоднее.
Максимальная ставка, которой могут воспользоваться клиенты банка, по вкладу сроком на 3 и 6 месяцев составляет 22% годовых.
Высокую доходность можно зафиксировать и на длительный срок. Банк "Открытие" установил одну из самых привлекательных ставок на рынке при размещении средств на год — до 17% годовых.
Доходность по вкладам в долларах повышена до 8% годовых, в евро — до 7% годовых.
Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, "Открытие" предлагает новый накопительный счёт "Копилка" со ставкой 20% годовых и начислением процентов на ежедневный остаток.
Все вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").