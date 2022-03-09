16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Олег Сысуев возглавит Совет директоров Альфа-Банка Экс-менеджеры Газбанка избежали ответственности на 11,7 млрд рублей В Самарской области за год оформили ипотечные кредиты на 93 млрд рублей В Cамарской области через Монетную площадку Банка России за год прошло более чем 97 тонн монет В Самарской области сельскую ипотеку регистрируют за один день

Банки Финансы

Банк "Открытие": россиян освободят от уплаты НДФЛ с доходов от банковских вкладов за 2021–2022 годы

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Процентные доходы по банковским счетам в сумме выше 85 тысяч рублей в 22 году и 42,5 тысяч в 21 году освободят от уплаты подоходного налога. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Это означает, что вклады банка "Открытие" стали еще выгоднее.

Максимальная ставка, которой могут воспользоваться клиенты банка, по вкладу сроком на 3 и 6 месяцев составляет 22% годовых.

Высокую доходность можно зафиксировать и на длительный срок. Банк "Открытие" установил одну из самых привлекательных ставок на рынке при размещении средств на год — до 17% годовых.

Доходность по вкладам в долларах повышена до 8% годовых, в евро — до 7% годовых.

Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, "Открытие" предлагает новый накопительный счёт "Копилка" со ставкой 20% годовых и начислением процентов на ежедневный остаток.

Все вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3