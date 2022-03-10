ПСБ начал прием заявок от бизнеса на кредиты по ставке до 8,5%

ПСБ, являющийся надежным партнером для своих клиентов и активно участвующий в мерах государственной поддержки МСБ, присоединился к обновленной антикризисной программе стимулирования кредитования бизнеса, реализуемой Банком России совместно с Корпорацией МСП. ПСБ начал принимать заявки от предпринимателей на льготные кредиты по ставке, не превышающей 8,5%, что позволит МСБ иметь доступ к наиболее выгодным условиям финансирования их деятельности.

Кредит с лимитом от 3 млн до 150 млн рублей со сроком льготной ставки до 18 месяцев может получить субъект МСП, осуществляющий деятельность в утвержденных программой отраслях. Финансирование может быть направлено на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств.

Программа также предусматривает возможность рефинансирования выданных ранее кредитов. Основным требованием к таким кредитным договорам является размер ставки, которая не должна превышать 8,5%, в том числе не допускается их смешанное целевое назначение.

"Мы приветствуем возобновление программы стимулирования малого и среднего предпринимательства, которая на фоне сложных экономических условий особенно актуальна для поддержания деятельности предпринимателей, и ожидаем интерес к ней со стороны бизнеса, так как она уже доказала свою востребованность — с начала действия программы ПСБ предоставил МСБ финансирование на общую сумму 12,5 млрд рублей", — отметил Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Антикризисная программа поддержки малого и среднего бизнеса запущенна 5 марта 2022 года и будет действовать до конца марта текущего года.

Процентная ставка до 8,5% годовых применяется по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства АО "Корпорации МСП" от 04.03.2022 г. Минимальная сумма кредита — 3 млн рублей. Максимальная сумма кредита — 150 млн рублей. Срок кредита — не ограничен, действие льготной ставки — до 18 месяцев.

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