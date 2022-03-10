ПСБ запустил цифровую карту МИР для бизнеса

Вслед за меняющимися условиями работы в России ПСБ предложил клиентам-предпринимателям цифровую банковскую карту на базе платежной системы МИР. Карта быстро и бесплатно оформляется онлайн и доступна для использования сразу после ее загрузки в электронный кошелек Mir Pay.

Пользоваться цифровой картой ПСБ МИР можно на смартфонах на базе Android с функцией NFC.

Цифровая бизнес-карта с бесплатным годовым обслуживанием обладает всеми преимуществами корпоративного платежного инструмента: ею можно оплачивать без комиссии товары и услуги на кассе в магазине или в интернете, снимать и вносить наличные, позволяет структурировать финансовую отчетность и дает другие преимущества. Бухгалтерский учет операций по цифровой бизнес-карте не отличается от учета других расходных операций.

По желанию клиента в дополнение к цифровой карте может быть выпущена карта-компаньон на пластике без реквизитов. Реквизиты при этом будут доступны в интернет и мобильном банке, а также по смс.

"ПСБ оперативно реагирует на меняющие экономические условия и предлагает своим клиентам альтернативные решения, которые позволяют бизнесу использовать привычные каналы для выполнения ежедневных финансовых операций. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, занятые в розничной и оптовой торговле в различных сферах бизнеса, могут онлайн за несколько минут оформить цифровую карту на базе национальной платежной системы МИР и сразу начать ею пользоваться, в том числе проводить платежи через электронный кошелек, что повышает эффективность работы и упрощает ведение бизнеса", — сказал Роман Гаврилов, вице-президент, директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса ПСБ.