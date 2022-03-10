Месячник по благоустройству в Самаре начнется 1 апреля

C 1 по 30 апреля в Самаре пройдет традиционный месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города.

Прежде всего, задействуют силы и средства профильных муниципальных предприятий. Муниципальные служащие будут выходить на санитарные средники. Также будет вестись информирование населения о работах на придомовых и приближенных к жилым домам территориях.

Свою лепту в уборку территорий после зимы, облагораживание участков, конечно же, внесут и инициативные жители — они будут обеспечены инвентарем, мешками для сбора мусора и другими расходными материалами. Для повышения эффективности работ на добровольной основе планируется также привлечение к участию в месячнике предприятий, учебных заведений, волонтерских и других общественных организаций и движений. Такой алгоритм реализуется ежегодно.

Еженедельно будут проводиться субботники, на которые приглашаются все желающие горожане. Основной общегородской субботник состоится 23 апреля.