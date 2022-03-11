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Преступления Происшествия

Самарчанка, желая приобрести книги о Гарри Поттере, потеряла более 6 тыс. рублей

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары поступило заявление от 57-летней женщины, котораястала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавшая на сайте бесплатных объявлений в сети Интернет увидела объявление о продаже серии книг "Гарри Поттер". Женщина связалась с продавцом, и он попросил ее перечислить оплату на банковскую карту. Получив ссылку для оплаты, она ввела данные банковской карты, трехзначный код, после чего произошло списание 6350 рублей. 

Через несколько дней женщина решила обратиться в службу доставки, чтобы отследить свой заказ, однако не нашла посылку по указанному трек-номеру. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.  

Гид потребителя

Последние комментарии

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

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За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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