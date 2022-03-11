Самарчанка, желая приобрести книги о Гарри Поттере, потеряла более 6 тыс. рублей

В полицию Самары поступило заявление от 57-летней женщины, котораястала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Пострадавшая на сайте бесплатных объявлений в сети Интернет увидела объявление о продаже серии книг "Гарри Поттер". Женщина связалась с продавцом, и он попросил ее перечислить оплату на банковскую карту. Получив ссылку для оплаты, она ввела данные банковской карты, трехзначный код, после чего произошло списание 6350 рублей.

Через несколько дней женщина решила обратиться в службу доставки, чтобы отследить свой заказ, однако не нашла посылку по указанному трек-номеру. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.