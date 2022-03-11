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Объем операций в интернет-банке ВТБ вырос на четверть

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Объем операций, которые совершают пользователи в интернет-банке ВТБ Онлайн, увеличился накануне на 23%, по сравнению с февралем. При этом 70% пользователей заходят в веб-версию ВТБ Онлайн с мобильного браузера Safari.

В интернет-банке ВТБ Онлайн клиенты могут совершать все ежедневные финансовые операции, как и в мобильном приложении: переводить деньги близким по России, оплачивать коммунальные услуги, связь и интернет, оформлять необходимые банковские продукты — кредиты, ипотеку и другие. Кроме того, клиенты могут просматривать условия и тарифы по дебетовым картам, не переходя на сайт ВТБ, установить индивидуальные лимиты и расходы по дополнительным картам, а также обращаться в банк через чат.

При этом веб-версия ВТБ Онлайн является надёжной и более устойчивой, а уровень ее безопасности соответствует всем передовым аналогам.

Клиенты могут войти в интернет-банк по номеру карты или логину, затем необходимо ввести пароль. В качестве логина клиенты могут использовать прежде установленный постоянный логин или временный логин в виде УНК, который указан в договоре на комплексное банковское обслуживание и в настройках профиля в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Пароль в интернет-банке отличается от пароля в мобильном приложении. При необходимости можно воспользоваться опцией "Восстановить пароль" на странице входа в интернет-банк и сделать это в один клик.

Интернет-банк ВТБ Онлайн адаптирован для использования через мобильные браузеры. Для более удобного входа клиенты на платформе iOS могут создать ярлык веб-версии на домашнем экране устройства. Для этого нужно открыть интернет-банк в браузере Safari (online.vtb.ru), нажать на значок "Поделиться", выбрать "Добавить на экран Домой" и ввести название приложения.

100% функционала интернет-банка адаптировано для незрячих и слабовидящих пользователей. Эти клиенты могут в полном объеме пользоваться всеми сервисами банка, представленными в веб-версии.

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