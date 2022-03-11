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Банк "Открытие" расширил сервисы для дистанционного обслуживания предпринимателей

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Открытие" продолжает развивать "Бизнес-портал" — мобильный и интернет-банк для малого и среднего бизнеса — повышая его удобство и функциональность. В очередном обновлении добавлены новые сервисы.

Теперь при рублевом переводе физлицу можно заранее увидеть размер комиссии. Предварительная комиссия отобразится до отправки средств в заполненной форме нового платежа.

Также в "Бизнес-портале" можно установить лимиты по бизнес-картам. Этот инструмент позволяет контролировать операции держателей карты, регулируя использование средств компании. Управлять лимитами одинаково удобно в мобильном приложении и интернет-банке. На странице бизнес-карты можно установить или изменить лимиты для снятия наличных, переводов, оплаты покупок и внесения наличных.

Кроме того, появился новый способ быстро создать платеж — по фото. Мобильное приложение распознает реквизиты из счета и подставит их в форму платежа. Останется только подписать и отправить.

Помимо этого, клиентам "Открытия" теперь доступен онлайн-просмотр актов и счетов-фактур — счета и закрывающие документы к ним отображаются вместе.

Также предприниматели могут бесплатно подключить сервис 1C DirectBank для бизнеса. Сейчас это удобнее всего сделать через файл настроек. Сервис обеспечит интеграцию с 1С — платежи автоматически появятся на "Бизнес-портале", а поступления из "Бизнес-портала" отобразятся в 1С. С помощью этого сервиса можно запрашивать выписки из банка и получать статусы обработки документов.

За всеми обновлениями "Бизнес-портала" можно следить в дайджесте событий.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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