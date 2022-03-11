Сотрудница "Т Плюс" получила почетный титул "Женщина года"

Машинист топливоподачи котлотурбинного цеха Сызранской ТЭЦ (филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс") Наталья Павлова была отмечена на городском конкурсе "Женщина года-2022". Наталья Михайловна победила в номинации "Женщина-лидер".

Данный конкурс проходил в 11 номинациях - "Женщина-мать", "Женщина-руководитель", "Женщина-лидер" и другие. В этом году почетный титул "Женщина года" получили 44 жительницы Сызрани. Все они отличились в разных сферах профессиональной и социальной деятельности - это работницы сфер здравоохранения, образования, производственных предприятий, представители власти, многодетные матери.

Наталья Павлова окончила Сызранский политехнический техникум и более 30 лет работает на ТЭЦ. Постоянно совершенствует свои профессиональные знания. В частности, активно участвовала в освоении новой парогазовой установки Сызранской ТЭЦ, неоднократно занимала призовые места в конкурсах профессионального мастерства и удостаивалась звания "Лучший по профессии". Наталья Павлова награждалась грамотами и благодарностями за многолетний добросовестный труд, профессионализм, за личный вклад в развитие электроэнергетики Самарской области.

Также от компании "Т Плюс" на конкурс были номинированы начальник смены химического цеха Оксана Родионова (номинация "Женщина-руководитель") и электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений Наталья Марченко (номинация "Женщина и производство").