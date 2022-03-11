Сотрудница "Т Плюс" получила почетный титул "Женщина года"

Машинист топливоподачи котлотурбинного цеха Сызранской ТЭЦ (филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс") Наталья Павлова была отмечена на городском конкурсе "Женщина года-2022". Наталья Михайловна победила в номинации "Женщина-лидер".
Данный конкурс проходил в 11 номинациях - "Женщина-мать", "Женщина-руководитель", "Женщина-лидер" и другие. В этом году почетный титул "Женщина года" получили 44 жительницы Сызрани. Все они отличились в разных сферах профессиональной и социальной деятельности - это работницы сфер здравоохранения, образования, производственных предприятий, представители власти, многодетные матери.
Наталья Павлова окончила Сызранский политехнический техникум и более 30 лет работает на ТЭЦ. Постоянно совершенствует свои профессиональные знания. В частности, активно участвовала в освоении новой парогазовой установки Сызранской ТЭЦ, неоднократно занимала призовые места в конкурсах профессионального мастерства и удостаивалась звания "Лучший по профессии". Наталья Павлова награждалась грамотами и благодарностями за многолетний добросовестный труд, профессионализм, за личный вклад в развитие электроэнергетики Самарской области.
Также от компании "Т Плюс" на конкурс были номинированы начальник смены химического цеха Оксана Родионова (номинация "Женщина-руководитель") и электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений Наталья Марченко (номинация "Женщина и производство").
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается