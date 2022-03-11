В Тольятти будут судить бывшего замначальника железнодорожной станции Жигулевское Море

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела бывшего замначальника железнодорожной станции Жигулевское Море. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с января 2018 г. по январь 2021 г. мужчина получил не менее 570 тыс. руб. от представителей коммерческих организаций за беспрепятственную подачу и уборку интересующих их железнодорожных вагонов. Их включали в состав поезда и отправляли к месту назначения без фактической задержки на станциях.
Кроме того, следствие считает, что с июля 2019 г. по октябрь 2020 г. замначальника станции также получил от местного жителя около 160 тыс. руб. за аналогичные действия.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение