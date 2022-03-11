В Тольятти будут судить бывшего замначальника железнодорожной станции Жигулевское Море

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела бывшего замначальника железнодорожной станции Жигулевское Море. Его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с января 2018 г. по январь 2021 г. мужчина получил не менее 570 тыс. руб. от представителей коммерческих организаций за беспрепятственную подачу и уборку интересующих их железнодорожных вагонов. Их включали в состав поезда и отправляли к месту назначения без фактической задержки на станциях.

Кроме того, следствие считает, что с июля 2019 г. по октябрь 2020 г. замначальника станции также получил от местного жителя около 160 тыс. руб. за аналогичные действия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.