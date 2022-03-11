В пятницу, 11 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в расширенной коллегии УФНС по Самарской области. Руководители региональной налоговой службы, правительства региона, прокуратуры и силовых структур обсудили итоги совместной работы за прошлый год и основные задачи ведомства на перспективу.

Руководитель УФНС по Самарской области Ольга Крикова отметила, что, хотя 2021 год прошел под знаком пандемии, в экономике региона наблюдались положительные тенденции. Самарская область заняла второе место в Приволжском федеральном округе по объему поступлений налоговых и неналоговых доходов.

"Мы констатировали, что предприятиями региона было произведено товаров и выполнено услуг на 3,3% больше, чем в соответствующий период прошлого года. Индекс промышленного производства составил 103,3%. Это позволило добиться того, что в консолидированный бюджет РФ за 2021 год от нашего субъекта поступило более 800 млрд руб., почти на 60% больше, чем за 2020 год", - сообщила Ольга Крикова.

С 1 ноября 2021 года Федеральная налоговая служба также осуществляла прием заявлений на получение субсидии от организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от COVID-19 отраслях. Указанной мерой поддержки воспользовались 11,7 тыс. налогоплательщиков Самарской области. Им была выплачена субсидия в размере 818 млн рублей.

Одной из основных задач, которые стоят сейчас перед правительством региона, становится поддержка организаций и предпринимателей Самарской области. Дмитрий Азаров подчеркнул: решить эту задачу можно только сообща, благодаря слаженным действиям всех структур и ведомств.

Сегодня правительством РФ готовится пакет мер по поддержке экономики. Этот план будет предусматривать в том числе предоставление налоговых льгот, отсрочек, рассрочек для бизнеса. Губернатор отметил, что в сложившихся условиях все региональные подзаконные акты по федеральным законам, направленные на поддержку компаний, необходимо принимать максимально оперативно.

Глава региона заявил, что в нынешних условиях беспрецедентного несправедливого санкционного давления со стороны стран Запада особенно важен вклад ведомства в обеспечение социально-экономического развития региона.

"Хочу, чтобы вы понимали ответственность за сохранение экономики, за устойчивое развитие предприятий, за экономическую стабильность в регионе", - призвал глава региона.

Кроме того, отметив, что за последние два года налоговая служба накопила опыт поддержки бизнеса, губернатор предложил ведомству помочь в мониторинге запросов, проблем, с которыми сталкивается и обращается бизнес, предпринимательское сообщество региона.

"Вы слышите те проблемы, с которыми бизнес сталкивается. От вас сегодня очень многое зависит. Я понимаю, что у вас есть четкий регламент, алгоритм действий. Но ни в коем случае нельзя принимать поспешных решений, которые могут привести к блокированию деятельности предприятий. Сейчас нужно дать возможность бизнесу работать", - обратился к сотрудникам налоговой службы Дмитрий Азаров.