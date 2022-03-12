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Банк "Открытие" развивает систему управления рисками в сегменте малого и среднего бизнеса с помощью скоринговой модели от БКИ "Эквифакс"

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" в рамках совершенствования системы управления рисками кредитования клиентов сегмента СМБ провел тестирование специализированной скоринговой модели от БКИ "Эквифакс". Полностью готовое индустриальное решение построено на базе данных бюро и крупнейшего интегратора данных о юридических лицах — компании "Интегрум". Его внедрение позволит получить высококачественное аналитическое решение в виде уникальной интегральной модели скоринга.

Разработанная Бюро кредитных историй "Эквифакс" модель включает в себя все аспекты кредитной истории юридического лица, показатели его финансовой отчётности за всю доступную историю, наличие и тональность публикаций в СМИ об этом юридическом лице, информацию о судебных разбирательствах, участие в закупках, претензии регулирующих органов и другие параметры. В результате полученная скоринговая модель от БКИ "Эквифакс" инкорпорировала в себя массу независимых источников информации, что может позволить достичь высокого добавленного эффекта к собственным процессам банка.

Предложенное "Эквифакс" решение построено на множестве источников данных, интеграция которых, судя по полученным банком результатам, проведена успешно и показывает высокие результаты по сегментированию клиентов. Тестирование скоринговой модели от БКИ "Эквифакс" и компании "Интегрум" демонстрирует достойные результаты, которые банк может выбрать для целей совершенствования системы принятия кредитных решений в сегменте МСБ.

"Эквифакс" совместно с партнёром, компанией "Интегрум", провел анализ нескольких тысяч параметров, характеризующих деятельность юридических лиц, в результате чего разработана стабильная во времени модель с высокими показателями качества.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

БКИ Эквифакс является крупнейшим российским БКИ. Компания предоставляет финансовым организациям в Российской Федерации услуги по управлению рисками, аналитики и предотвращению мошенничества. По состоянию на март 2022 года "Эквифакс" имеет базу из более чем 480 миллионов кредитных историй по физическим лицам и организациям, пополняемую 2000 организациями на контрактной основе.

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