В Тольятти задержали остановочного грабителя

В Тольятти арестовали 24-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении 45-летней местной жительницы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Преступление было совершено в феврале. Когда стоявшая на остановке женщина осталась одна, злоумышленник вырвал у нее из рук мобильник и убежал.

Позже полицейские задержали подозреваемого, который ранее уже был судим за грабеж. Он признал вину и сказал, что телефон сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Задержанного отправили под стражу.