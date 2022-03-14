ПСБ с начала марта нарастил выпуск карт "Мир" на 30%

За последние две недели ПСБ, следуя за спросом клиентов, на 30% увеличил эмиссию карт "Мир". Общее количество выпущенных карт достигло почти 1,5 млн штук.
Доля транзакций в торговой сети по национальным картам "Мир", эмитированным ПСБ, увеличилась за последние две недели на 12%. Средний ежедневный объем эмиссии по картам "Мир" увеличился на 30% относительно показателя января 2022 года.
Сегодня банк выпускает около 50 тысяч карт "Мир" в месяц - основную часть эмиссии составляют зарплатные и пенсионные карты. При этом в последние две недели значительно возросло число клиентов, которые используют карты "Мир" в качестве основного расчетного инструмента для повседневных трат.
Карты национальной платежной системы "Мир" поддерживают бесконтактную оплату как самой картой, так и ее токеном с помощью мобильного кошелька. Для этого существует приложение Mir Pay, которое позволяет проводить бесконтактные платежи с помощью мобильного телефона на операционной системе Android с поддержкой NFC.
Также картами "Мир" можно расплатиться в ряде других стран (Вьетнам, Армения, Турция, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и др.).
В федеральной сети ПСБ спрос на карты "Мир" наиболее активно увеличился в Москве, Новосибирске и Ярославле.
Самыми востребованными категориями, в которых совершается больше всего трат по банковским картам "Мир", являются супермаркеты и доставка еды через различные сервисы.
С начала года держатели карт "Мир" все чаще пользуются услугой бесконтактной оплаты поездок на городском транспорте. Количество таких транзакций за последний месяц выросло на 15%.
"Миллионные объемы эмиссии по картам "Мир" подтверждают позиции ПСБ как одного из активных участников национальной платежной индустрии. В последние дни мы видим значительный интерес клиентов к национальным платежным инструментам, и ПСБ готов предоставить населению удобные платежные сервисы с широким функционалом. Карта "Мир" от ПСБ - это удобный, безопасный и выгодный инструмент управления личными финансами: наши розничные клиенты могут не только выгодно копить, получая проценты на остаток средств на карте, но и выгодно тратить - при оплате картой повседневных товаров и услуг начисляется кешбэк от банка и партнеров платежной системы "Мир", - отмечает директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.
Также продолжат работать на территории России все карты платежных систем Visa и Mastercard, эмитированные ПСБ, поскольку все транзакции по картам Visa и Mastercard в России обрабатываются НСПК и клиентам, как и прежде, доступны все операции по этим картам - как снятие и внесение наличных в банкоматах, так и проведение безналичных расчетов.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.