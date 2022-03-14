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ПСБ с начала марта нарастил выпуск карт "Мир" на 30%

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За последние две недели ПСБ, следуя за спросом клиентов, на 30% увеличил эмиссию карт "Мир". Общее количество выпущенных карт достигло почти 1,5 млн штук.

Доля транзакций в торговой сети по национальным картам "Мир", эмитированным ПСБ, увеличилась за последние две недели на 12%. Средний ежедневный объем эмиссии по картам "Мир" увеличился на 30% относительно показателя января 2022 года.

Сегодня банк выпускает около 50 тысяч карт "Мир" в месяц - основную часть эмиссии составляют зарплатные и пенсионные карты. При этом в последние две недели значительно возросло число клиентов, которые используют карты "Мир" в качестве основного расчетного инструмента для повседневных трат.

Карты национальной платежной системы "Мир" поддерживают бесконтактную оплату как самой картой, так и ее токеном с помощью мобильного кошелька. Для этого существует приложение Mir Pay, которое позволяет проводить бесконтактные платежи с помощью мобильного телефона на операционной системе Android с поддержкой NFC.

Также картами "Мир" можно расплатиться в ряде других стран (Вьетнам, Армения, Турция, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и др.).

В федеральной сети ПСБ спрос на карты "Мир" наиболее активно увеличился в Москве, Новосибирске и Ярославле.

Самыми востребованными категориями, в которых совершается больше всего трат по банковским картам "Мир", являются супермаркеты и доставка еды через различные сервисы.

С начала года держатели карт "Мир" все чаще пользуются услугой бесконтактной оплаты поездок на городском транспорте. Количество таких транзакций за последний месяц выросло на 15%.

"Миллионные объемы эмиссии по картам "Мир" подтверждают позиции ПСБ как одного из активных участников национальной платежной индустрии. В последние дни мы видим значительный интерес клиентов к национальным платежным инструментам, и ПСБ готов предоставить населению удобные платежные сервисы с широким функционалом. Карта "Мир" от ПСБ - это удобный, безопасный и выгодный инструмент управления личными финансами: наши розничные клиенты могут не только выгодно копить, получая проценты на остаток средств на карте, но и выгодно тратить - при оплате картой повседневных товаров и услуг начисляется кешбэк от банка и партнеров платежной системы "Мир", - отмечает директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

Также продолжат работать на территории России все карты платежных систем Visa и Mastercard, эмитированные ПСБ, поскольку все транзакции по картам Visa и Mastercard в России обрабатываются НСПК и клиентам, как и прежде, доступны все операции по этим картам - как снятие и внесение наличных в банкоматах, так и проведение безналичных расчетов.

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