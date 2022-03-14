Банк "Открытие" запускает акцию по льготному РКО для малого и среднего бизнеса

Банк "Открытие" запускает акцию по льготному расчетно-кассовому обслуживанию малого и среднего бизнеса - предприниматели получат полгода бесплатного расчетно-кассового обслуживания на самом популярном тарифном плане банка "Свой бизнес" и повышенный процент на остаток.
Участвовать в акции смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной практикой. Подключить льготные условия можно при открытии расчетного счета в рамках пакета услуг "Свой бизнес" в период действия акции - с 14 марта по 30 апреля 2022 года включительно.
В рамках пакета "Свой бизнес" клиентам "Открытия" доступны бесплатные переводы физическим лицам на сумму до 150 тыс. руб. в месяц, бесплатные переводы до 200 тыс. руб. в месяц внутри банка и снятие наличных через бизнес-карту с комиссией от 1,3%. Также они получают 30 бесплатных внешних платежей.
Повышенный процент - 15% годовых - на среднемесячный остаток по этому продукту будет начисляться на сумму от 50 тыс. рублей.
Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.