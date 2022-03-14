Банк "Открытие" запускает акцию по льготному РКО для малого и среднего бизнеса

Банк "Открытие" запускает акцию по льготному расчетно-кассовому обслуживанию малого и среднего бизнеса - предприниматели получат полгода бесплатного расчетно-кассового обслуживания на самом популярном тарифном плане банка "Свой бизнес" и повышенный процент на остаток.

Участвовать в акции смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной практикой. Подключить льготные условия можно при открытии расчетного счета в рамках пакета услуг "Свой бизнес" в период действия акции - с 14 марта по 30 апреля 2022 года включительно.

В рамках пакета "Свой бизнес" клиентам "Открытия" доступны бесплатные переводы физическим лицам на сумму до 150 тыс. руб. в месяц, бесплатные переводы до 200 тыс. руб. в месяц внутри банка и снятие наличных через бизнес-карту с комиссией от 1,3%. Также они получают 30 бесплатных внешних платежей.

Повышенный процент - 15% годовых - на среднемесячный остаток по этому продукту будет начисляться на сумму от 50 тыс. рублей.

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка.