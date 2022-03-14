Новикомбанк принял участие в обсуждении вопросов зеленого финансирования

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, принял участие в первом заседании Экспертного совета подкомитета по устойчивому развитию и зеленому финансированию комитета Государственной думы по финансовому рынку. На мероприятии обсуждались перспективы зеленой повестки в новых экономических условиях и основные направления деятельности совета.

В конце прошлого года комитет Государственной думы по финансовому рынку принял решение о создании Экспертного совета при подкомитете по устойчивому развитию и зеленому финансированию. В него вошли депутаты Госдумы РФ, представители министерства финансов России, Центрального банка, ВЭБ.РФ, Московской биржи, аналитических центров и ведущих кредитных организаций, включая Новикомбанк.

"В Новикомбанке есть системное понимание, что современная промышленность должна развиваться с учетом принципов экологической и социальной ответственности. Поэтому мы уже реализуем последовательную интеграцию концепции устойчивого развития в стратегические планы банка, а также консультируем компании по внедрению данных принципов в новые производственные проекты. Кроме того, мы финансируем строительство объектов общественной инфраструктуры в разных регионах и при разработке розничных продуктов учитываем социальную поддержку работников предприятий госкорпорации Ростех. Правовая основа для ответственного инвестирования в России сейчас только формируется. И я убеждена, что наше экспертное участие и внесение предложений по сбалансированному развитию экономики, общества и технологий будут действительно продуктивными", - прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Банк содействует устойчивому развитию, участвуя в таких национальных проектах, как "Здравоохранение", "Образование", "Экология", "Безопасность и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Демография".

В конце 2021 г. в финансовой организации создана специальная служба по обеспечению устойчивого развития, в процесс внедрения данных принципов вовлечены практически все функциональные подразделения. В стратегии и внутренних нормативных документах Новикомбанка отражаются принципы ответственного ведения бизнеса, учет экологических, социальных и управленческих факторов.