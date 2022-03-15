Банк "Открытие" проведет вебинар по продажам для компаний МСБ

17 марта банк "Открытие" проведет бесплатный вебинар "Что делать отделам продаж в кризис" для компаний малого и среднего бизнеса. Спикером станет основатель компании "Фактор Продаж" Александр Кандеев.
В ходе вебинара эксперт расскажет, какими способами удержать клиентов и сохранить выручку в турбулентное время. За какими показателями нужно следить отделу продаж, чтобы выполнять план, и как использовать структуру переговоров вместо скриптов. Также обсудим, что руководитель отдела продаж может сделать для сохранения выручки во время кризиса.
Вебинар предназначен для собственников компаний и руководителей отделов продаж.
Начало вебинара — 17 марта в 16:00 мск. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.