Банк "Открытие" проведет вебинар по продажам для компаний МСБ

17 марта банк "Открытие" проведет бесплатный вебинар "Что делать отделам продаж в кризис" для компаний малого и среднего бизнеса. Спикером станет основатель компании "Фактор Продаж" Александр Кандеев.

В ходе вебинара эксперт расскажет, какими способами удержать клиентов и сохранить выручку в турбулентное время. За какими показателями нужно следить отделу продаж, чтобы выполнять план, и как использовать структуру переговоров вместо скриптов. Также обсудим, что руководитель отдела продаж может сделать для сохранения выручки во время кризиса.

Вебинар предназначен для собственников компаний и руководителей отделов продаж.

Начало вебинара — 17 марта в 16:00 мск. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.