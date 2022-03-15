Самарца будут судить за поджог четырех автомобилей из ревности

В Самаре в суд отправили уголовное дело 45-летнего местного жителя, обвиняемого в поджоге нескольких автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Судимый за грабежи, разбои и нанесение тяжких травм, повлекших смерть, мужчина освободился из мест лишения свободы в 2018 году. В феврале того же года он в Интернете познакомился с 49-летней женщиной.
После нескольких месяцев общения самарец проследил за возлюбленной и узнал, что у него есть соперник, который передвигается на Volkswagen Touareg. Из ревности он решил сжечь машину. Той же ночью мужчина нашел во дворах похожий автомобиль и поджег.
Первый пожар произошел в ночь с 28 на 29 июня 2021 года. На неохраняемой парковке на пр. Кирова сгорел Volkswagen Touareg.
А утром обвиняемый узнал из новостей, что ошибся и уничтожил иномарку другого человека. На этом мужчина не остановился и решил сжечь иномарку своей подруги.
Через несколько дней на ул. Молодежной огонь уничтожил Volkswagen Tiguan. В обоих случаях возгорание перекинулось на припаркованные рядом машины, были повреждены ВАЗ-21093 и Kia Spectra.
Самарца задержали после того, как на записи камеры видеонаблюдения его узнала знакомая, лишившаяся автомобиля.
Пострадавшие заявили гражданский иск на сумму свыше 1,4 млн рублей.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение