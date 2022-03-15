Самарца будут судить за поджог четырех автомобилей из ревности

В Самаре в суд отправили уголовное дело 45-летнего местного жителя, обвиняемого в поджоге нескольких автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Судимый за грабежи, разбои и нанесение тяжких травм, повлекших смерть, мужчина освободился из мест лишения свободы в 2018 году. В феврале того же года он в Интернете познакомился с 49-летней женщиной.

После нескольких месяцев общения самарец проследил за возлюбленной и узнал, что у него есть соперник, который передвигается на Volkswagen Touareg. Из ревности он решил сжечь машину. Той же ночью мужчина нашел во дворах похожий автомобиль и поджег.

Первый пожар произошел в ночь с 28 на 29 июня 2021 года. На неохраняемой парковке на пр. Кирова сгорел Volkswagen Touareg.

А утром обвиняемый узнал из новостей, что ошибся и уничтожил иномарку другого человека. На этом мужчина не остановился и решил сжечь иномарку своей подруги.

Через несколько дней на ул. Молодежной огонь уничтожил Volkswagen Tiguan. В обоих случаях возгорание перекинулось на припаркованные рядом машины, были повреждены ВАЗ-21093 и Kia Spectra.

Самарца задержали после того, как на записи камеры видеонаблюдения его узнала знакомая, лишившаяся автомобиля.

Пострадавшие заявили гражданский иск на сумму свыше 1,4 млн рублей.