В Самарской области отремонтируют мостовые сооружения на средства дорожного нацпроекта

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, с 2022 года отдельное внимание будет уделено приведению в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения.
В Самарской области в 2022 году предстоит отремонтировать 18 мостов и мостовых сооружений общей протяженностью 947,41 пог. м. Активные строительные работы уже ведутся в Шигонском районе, на мостах через реку Усу, в составе автомобильной дороги "Шигоны - Старый Тукшум" - Суринск.
Мост на км 1+240, протяженностью 55,46 пог. м, эксплуатируется с 1975 года, предназначен для пропуска автотранспорта и пешеходов в двух направлениях. Конструкции сооружения находились в неудовлетворительном состоянии.
Объект железобетонный, балочный, состоит из трех пролетов и четырех опор. Проектом предусмотрено обновление конструктивных слоев проезжей части моста, деформационных швов, балок пролетных строений, опор, сопряжений моста, перильных и барьерных ограждений, тротуаров.
К настоящему времени выполнены основные работы по демонтажу конструкций мостового сооружения по правой стороне (Iэтап), ведутся работы по бетонированию опоры №2 и армированию продольных швов железобетонных балок пролетных строений.
Мост на км 1+680, протяженностью 52,94 пог. метра, также состоит из трех пролетов и четырех опор и эксплуатируется с 1976 года. Здесь уже приступили к устройству элементов мостового полотна, устройству регуляционных сооружений и элементов сопряжения моста с насыпью.
Отметим, ремонт данных мостовых сооружений начался в 2021 году за счет средств областного бюджета. Благодаря трансформации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" завершить строительные работы стало возможным на средства, выделенные из федерального бюджета.
Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей региона.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.