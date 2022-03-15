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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области отремонтируют мостовые сооружения на средства дорожного нацпроекта

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, с 2022 года отдельное внимание будет уделено приведению в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения.

В Самарской области в 2022 году предстоит отремонтировать 18 мостов и мостовых сооружений общей протяженностью 947,41 пог. м. Активные строительные работы уже ведутся в Шигонском районе, на мостах через реку Усу, в составе автомобильной дороги "Шигоны - Старый Тукшум" - Суринск.

Мост на км 1+240, протяженностью 55,46 пог. м, эксплуатируется с 1975 года, предназначен для пропуска автотранспорта и пешеходов в двух направлениях. Конструкции сооружения находились в неудовлетворительном состоянии.

Объект железобетонный, балочный, состоит из трех пролетов и четырех опор. Проектом предусмотрено обновление конструктивных слоев проезжей части моста, деформационных швов, балок пролетных строений, опор, сопряжений моста, перильных и барьерных ограждений, тротуаров.

К настоящему времени выполнены основные работы по демонтажу конструкций мостового сооружения по правой стороне (Iэтап), ведутся работы по бетонированию опоры №2 и армированию продольных швов железобетонных балок пролетных строений.

Мост на км 1+680, протяженностью 52,94 пог. метра, также состоит из трех пролетов и четырех опор и эксплуатируется с 1976 года. Здесь уже приступили к устройству элементов мостового полотна, устройству регуляционных сооружений и элементов сопряжения моста с насыпью.

Отметим, ремонт данных мостовых сооружений начался в 2021 году за счет средств областного бюджета. Благодаря трансформации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" завершить строительные работы стало возможным на средства, выделенные из федерального бюджета.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей региона.

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Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

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