Бизнес-карты ВТБ будут действовать бессрочно

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ смогут пользоваться бизнес-картами бессрочно. Операции по выпущенным банком картам иностранных платежных систем на территории России осуществляются без ограничений. Банк также планирует выпуск карты системы "Мир" для предпринимателей с функционалом, аналогичным текущему по картам иностранных систем.
ВТБ отменил срок действия для всех бизнес-карт — пластиковых и цифровых. Перевыпускать и продлевать их не нужно. Правила оплаты в офлайн и онлайн-магазинах картами, срок действия которых истек, ничем не отличается от привычного формата.
С использованием выпущенных ВТБ бизнес-карт нет ограничений на проведение операций в рублях на территории России. Ими можно расплачиваться как офлайн, так и в российских интернет-магазинах. Снятие наличных в банкоматах доступно в стандартном режиме в рамках установленных по карте лимитов.
ВТБ также планирует начать выпуск бизнес-карт системы "Мир". Ими смогут воспользоваться новые клиенты, на ее базе также можно будет перевыпустить ранее оформленные карты иностранных платежных систем.
Бизнес-карта ВТБ предназначена для командировочных, представительских и других расходов компании. При подключении пакета РКО она выпускается с бесплатным годовым обслуживанием. С помощью карты клиенты могут самостоятельно вносить выручку на счет юрлица или ИП через банкоматы ВТБ.
Оперативное зачисление средств на расчетный счет позволяет не хранить наличные в кассе. Управлять расходами по бизнес-карте предприниматели могут дистанционно в интернет-банке для бизнеса, в том числе устанавливать расходные лимиты на день, неделю или месяц и ограничения по типам операций — на снятие наличных, оплату офлайн и в интернете, а также оперативно блокировать карту в случае необходимости.
Ранее ВТБ проинформировал своих клиентов-физлиц о бессрочном действии дебетовых и кредитных карт, включая VISA и Mastercard.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.