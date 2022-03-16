Гандбольная "Лада" обыграла "Астраханочку"

В своем 19 матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Тольятти "Лада" нанесла поражение "Астраханочке" из Астрахани — 35:26 (19:10).
Первый и последний гол забили этим вечером гости, но их автором оба раза становилась Карина Сисенова — гандболистка, которая пока играет за Астрахань, но мысленно уже готовит себя к переходу в "Ладу", с которой недавно заключила контракт на будущий сезон.
После разведочной пятиминутки тольяттинки все прочнее стали контролировать игру. Вскоре после достижения экватора первого тайма они сделали отрыв двукратным (10:5). Потом немножечко забуксовали, пропустив два гола с семиметровой отметки. Но, подкорректировав тайм-аутом допущенные сбои, вновь решительно пошли на штурм.
Уже к перерыву отрыв сделался таким, какой здоворо лишил соперниц непреодолимого желания играть на результат. Перевес первого тайма размером в "плюс девять" сохранился до финальной сирены, хотя мог быть и крупнее. Во всяком случае, за три минуты до конца он достиг 13-ти мячей. И сузился лишь из-за шквала удалений у "Лады", включая прямой "дисквал" Валерии Ганичевой, в пылу борьбы слегка сфолившей на Виктории Дивак. Со стороны все выглядело крайне жестко. А на самом деле произошла чистая случайность — астраханка, напоровшись по инерции на Алену Амельченко, неудачно рухнула на пол, стукнувшись о него головой.
С кем предстоит в двадцатых числах апреля сразиться на второй стадии плей-офф (первую мы пропускаем), еще на сто процентов неизвестно. Если в стартовом раунде обойдется без сенсаций от аутсайдеров группы "Б" суперлиги, варианта два. Это — "Звезда" или "Кубань". Точнее станет известно 21 марта, когда у клубов топовой шестерки финиширует предварительный этап.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!