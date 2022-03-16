Клиенты ВТБ нарастили спрос на обезличенные металлические счета

За первые две недели марта клиенты ВТБ открыли почти в 5 раз больше обезличенных металлических счетов, чем за предшествующие две недели, объем размещенных средств также вырос впятеро. Пик спроса пришелся на 7 марта.
Всего с начала года клиенты ВТБ открыли свыше 57 тыс. обезличенных метсчетов. При этом в феврале количество клиентов, воспользовавшихся этим инструментом, на 59% превысило показатель января, а число новых счетов выросло на 64%.
Самым популярным металлом традиционно оказалось золото: на него в марте пришлось 43% вновь открытых метсчетов и 65% объема вложений. На втором месте серебро — 24% и 17% соответственно. Еще по 17% счетов открывалось в палладии, 16% — в платине, на них пришлось 12% и 6% объема размещений.
На данный момент портфель обезличенных металлических счетов в ВТБ превышает 87 млрд рублей, в том числе свыше 71 млрд рублей — в золоте и более 12 млрд рублей — в серебре.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.