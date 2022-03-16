Банк "Открытие" запускает акцию "Кредитная карта "120 дней" – бесплатно навсегда!"

Для клиентов, которые оформят в "Открытии" кредитную карту "120 дней" с 16 марта по 31 мая включительно, ее обслуживание будет бесплатным в течение всего срока использования.
Принять участие в акции могут как новые клиенты банка, так и действующие, оформляющие новую кредитную карту.
"120 дней" — это кредитная карта с льготным периодом 120 дней без платежей и процентов и кредитным лимитом до 500 тыс. рублей.
Оформить карту "120 дней" можно как онлайн на сайте банка с бесплатной доставкой, так и в любом отделении "Открытия".
Подробнее с условиями акции и обслуживания карты можно ознакомиться на сайте банка.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.