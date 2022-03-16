Банк "Открытие" запускает акцию "Кредитная карта "120 дней" – бесплатно навсегда!"

Для клиентов, которые оформят в "Открытии" кредитную карту "120 дней" с 16 марта по 31 мая включительно, ее обслуживание будет бесплатным в течение всего срока использования.

Принять участие в акции могут как новые клиенты банка, так и действующие, оформляющие новую кредитную карту.

"120 дней" — это кредитная карта с льготным периодом 120 дней без платежей и процентов и кредитным лимитом до 500 тыс. рублей.

Оформить карту "120 дней" можно как онлайн на сайте банка с бесплатной доставкой, так и в любом отделении "Открытия".

Подробнее с условиями акции и обслуживания карты можно ознакомиться на сайте банка.