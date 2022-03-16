В пятницу, 18 марта, в 18:30 в Самарской филармонии пройдет концерт "Необъятная русская душа" (0+).

Шедевры классической музыки представят вместе с картинами из собрания Русского музея.

"Какая она, Россия? Что есть русская история? Каким видим мы наше прошлое сквозь века? Ответить на эти вопросы помогут музыкальные и живописные произведения программы. И настоящая дума о России - Третья симфония Сергея Рахманинова - заставит поразмыслить о судьбах искусств на сломе эпох", - утверждают организаторы концерта.

Билеты по ссылке. Концерт можно посетить по Пушкинской карте.