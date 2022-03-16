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Банк "Открытие": с 14 марта активность клиентов в сети "ВКонтакте" выросла в 1,5 раза

16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Число обращений клиентов в банк "Открытие" через социальные сети в марте утроилась по сравнению с аналогичными периодами предыдущих месяцев. Так, за первые две недели марта в банк через социальные сети пришло на 46% больше запросов, чем за весь февраль. Кроме того, существенно меняется ситуация с источниками обращений клиентов.

Если раньше в топе соцсетей, куда обращались клиенты банка, всегда были VK и Instagram (на их долю приходилось 29% и 25% всех обращений, соответственно), то с 14 марта наблюдается резкий рост активности клиентов в сети "ВКонтакте".  Доля обращений "ВКонтакте" увеличилась до 47% при резком падении доли Instagram (до 10%) и Facebook (до 1,5%).

По данным банка "Открытие", с 14 марта сместился и фокус обращений клиентов. Если в первые дни основными темами обращений были последствия санкций, работа приложений, вклады и работа с валютой, то сейчас клиенты активнее интересуются льготной ипотекой, кредитными каникулами и маркетинговыми акциями банка.

Для оперативного решения поступающих вопросов контакт-центр банка "Открытие" увеличил число сотрудников, которые консультируют клиентов через дистанционные каналы обслуживания.

Банк "Открытие" продолжает оперативное обслуживание своих клиентов в социальных сетях и сохраняет лидерство по времени первой реакции в комментариях среди конкурентов (данные выгрузки JagaJam среди топ-10 банков по подписчикам). При росте числа обращений в три раза среднее время первой реакции в социальных сетях в пиковые дни марта составляло семь минут (в феврале - до пяти минут).

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