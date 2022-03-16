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Виктор Кудряшов принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по экономическим вопросам

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду,16 марта, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов вместе с министрами экономического блока принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по экономическим вопросам и противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Заседание провели в режиме ВКС руководитель группы, мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. В заседании также приняли участие заместители председателя правительства страны Марат Хуснуллин и Татьяна Голикова, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горин, первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин, глава Республики Бурятия, председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов, представители региональных и федеральных органов исполнительной власти.

На заседании обсудили комплекс мер поддержки граждан, экономики и бизнеса для включения в план первоочередных действий правительства России по противодействию санкционному давлению.

Выступая на совещании, Марат Хуснуллин сообщил о разработанном правительством России комплексе мер поддержки строительной отрасли, включая долевое строительство жилья и расширение программы льготного ипотечного кредитования семей с детьми.

Татьяна Голикова рассказала о подготовке мер по поддержке рынка труда и надежному обеспечению лекарствами и медицинскими изделиями.

О приоритетах работы правительства России и администраций регионов по противодействию санкционному давлению на ближайшее время говорил Андрей Белоусов.

Кроме того, на совещании были заслушаны доклады глав субъектов Федерации, возглавляющих комиссии Государственного совета по направлениям "Транспорт", "Коммуникации, связь, цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство", "Экономика и финансы", о предложениях по стабилизации ситуации в отраслях экономики и социальной сферы регионов.

По итогам совещания Сергей Собянин поручил в кратчайшие сроки обобщить поступившие предложения для включения в план первоочередных действий правительства РФ по противодействию санкционному давлению. Среди них — большой пакет мер по упрощению административных процедур, в том числе в рамках исполнения госконтрактов.

В Самарской области правительство региона приняло решение о возможности заключения контрактов с единственным поставщиком — сейчас правительство дало право субъектам Федерации принимать такие решения. В регионе готовятся принять новые подзаконные акты по поддержке предприятий, бизнеса и граждан на основе решений правительства страны.

"Это будет не просто один или два пакета мер, меры будут приниматься постоянно, практически в режиме нон-стоп. Меры по поддержке промышленности коснутся прежде всего системообразующих предприятий. Сейчас региону необходимо расширить список таких компаний, включив в него новые предприятия, в том числе компании агропромышленного комплекса и других отраслей", — поручил министрам областного правительства Виктор Кудряшов.

Кроме того, к диалогу о предложениях по новым мерам поддержки пригласят руководителей ключевых предприятий и организаций региона — совещание с участием лидеров промышленности в ближайшее время планируют провести в правительстве Самарской области.

Рабочая группа Госсовета РФ по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента РФ для обеспечения устойчивости экономики в условиях пандемии. Сегодня ее основная задача — подготовка предложений по обеспечению стабильного развития регионов в условиях внешнего санкционного давления.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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