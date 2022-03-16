Директора тольяттинской УК осудили за растрату и мошенничество

Суд вынес приговор директору УК, которого признали виновным в растрате и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Руководитель ООО "ЖЭК-2" с сентября 2013 г. по май 2015 г. похитил со счета организации средства жильцов дома по ул. Свердлова в Тольятти, поступившие в качестве оплаты за коммунальные услуги. В итоге ОАО "ТЕВИС" был причинен ущерб 5,6 млн рублей.

Кроме того, он же с мая 2013 г. по июль 2015 г. присвоил средства компании — свыше 2 млн руб., поступившие за якобы выполненные услуги. Фактически работы не выполняли.

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также его на два года лишили права занимать должности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Приговор в законную силу еще не вступил.