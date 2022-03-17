Банк "Открытие" сохраняет возможность посещения бизнес-залов и дает дополнительные привилегии премиальным клиентам

Банк "Открытие" в течение марта предоставит всем премиальным клиентам доступ к сервису AirBack на новых условиях. Это комплексное решение для путешествий позволяет получить максимум выгоды даже от редких поездок и может служить временной альтернативой популярной привилегии членства в системе Lounge Key, которая оказалась недоступна держателям российских банковских карт.
В рамках данного сервиса банк возмещает 100% затрат на бизнес-залы и трансферы, оплаченные через приложение "Консьерж24", билеты и услуги РЖД, услуги авиакомпаний (выбор платного места, оплата багажа или питания и др.). А для клиентов, имеющих на счетах в "Открытии" от 6 млн рублей — еще и траты в ресторанах и кафе, в том числе на территории аэропортов и вокзалов.
При этом банк продолжит работу над возможными вариантами более удобного доступа в лаунж-зоны.
Подробнее о привилегии можно узнать на сайте банка.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.