Банк "Открытие" сохраняет возможность посещения бизнес-залов и дает дополнительные привилегии премиальным клиентам

Банк "Открытие" в течение марта предоставит всем премиальным клиентам доступ к сервису AirBack на новых условиях. Это комплексное решение для путешествий позволяет получить максимум выгоды даже от редких поездок и может служить временной альтернативой популярной привилегии членства в системе Lounge Key, которая оказалась недоступна держателям российских банковских карт.

В рамках данного сервиса банк возмещает 100% затрат на бизнес-залы и трансферы, оплаченные через приложение "Консьерж24", билеты и услуги РЖД, услуги авиакомпаний (выбор платного места, оплата багажа или питания и др.). А для клиентов, имеющих на счетах в "Открытии" от 6 млн рублей — еще и траты в ресторанах и кафе, в том числе на территории аэропортов и вокзалов.

При этом банк продолжит работу над возможными вариантами более удобного доступа в лаунж-зоны.

Подробнее о привилегии можно узнать на сайте банка.