В Самарской области подозреваемого в квартирной краже вычислили по следу обуви

В Жигулевске полицейские задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Из квартиры 51-летней местной жительницы, расположенной на первом этаже дома на ул. Никитинской украли телевизор. Ущерб она оценила в 10 тыс. рублей. Потерпевшая рассказала, что в конце февраля она показывала квартиру риелтору перед сдачей в аренду, а уходя, оставила окно полуоткрытым. Через две недели риелтор обнаружила пропажу. В квартире было повреждено окно.

Полицейские обнаружили след обуви на подоконнике. По нему и вычислили подозреваемого.

Правоохраниели задержали безработного ранее судимого мужчину. Его отправили под стражу, а пропавший телевизор нашли в комиссионном магазине.