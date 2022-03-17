В Самарской области подозреваемого в квартирной краже вычислили по следу обуви

В Жигулевске полицейские задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Из квартиры 51-летней местной жительницы, расположенной на первом этаже дома на ул. Никитинской украли телевизор. Ущерб она оценила в 10 тыс. рублей. Потерпевшая рассказала, что в конце февраля она показывала квартиру риелтору перед сдачей в аренду, а уходя, оставила окно полуоткрытым. Через две недели риелтор обнаружила пропажу. В квартире было повреждено окно.
Полицейские обнаружили след обуви на подоконнике. По нему и вычислили подозреваемого.
Правоохраниели задержали безработного ранее судимого мужчину. Его отправили под стражу, а пропавший телевизор нашли в комиссионном магазине.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение