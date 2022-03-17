Россельхозбанк в два раза увеличил выпуск карт платежной системы UnionPay

С начала 2022 г. РСХБ выпустил более 50 тыс. карт UnionPay и "Мир"-UnionPay, большая часть из них пришлась на первые недели марта. Повышенный рост спроса обусловлен широкими возможностями оплаты с помощью UnionPay за рубежом.
С 2017 г. РСХБ выпустил более 400 тыс. карт платёжной системы UnionPay, при этом с начала года выпущена уже полугодовая норма банковских карт UnionPay.
С начала марта по картам UnionPay, эмитированным РСХБ, было проведено более 100 тыс. транзакций. Основной категорией расходов за рубежом в отчетный период была оплата отелей и счётов в ресторанах, а также покупка одежды. Внутри страны наибольшее количество транзакций пришлось на категории, связанные с путешествиями: отели, авиабилеты, покупки в зарубежных онлайн-магазинах.
В 2021 г. объем транзакций, совершенных по картам UnionPay внутри России, в 10 раз превысил сумму транзакций по картам этой же платежной системы за рубежом, доля объёма зарубежных транзакций составила в 2021 г. 0,6%, в марте текущего года она выросла до 11%. Основной интерес к картам UnionPay проявляют клиенты, планирующие поездки за рубеж. Россельхозбанк предлагает наиболее выгодные на рынке условия бессрочного выпуска карт платежной системы UnionPay.
Россельхозбанк работает с китайской платежной системой UnionPay International с 2017 года. Банк стал первой российской финансово-кредитной организацией, выпустившей кобейджинговую карту "Мир"-UnionPay, и с тех пор является лидером рынка РФ по выпуску таких карт.
UnionPay International (UPI) является дочерней компанией ChinaUnionPay и сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay за пределами Китая. UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 180 странах и регионах мира. Карты UnionPay эмитируются в более чем 70 странах, включая Россию.
Платежная система "Мир" — российская национальная платежная система. Расчеты по картам этой платежной системы производятся в рублях. К выпуску доступны кредитные карты и дебетовые с поддержкой овердрафта. Оператор платежной системы "Мир" — АО "Национальная система платежных карт".
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.