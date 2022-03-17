Сотрудники регионального СУ СК посетили беженцев

Самарская область стала одним из регионов Российской Федерации, оказавшим помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувшим свои дома. Одним из мест, радушно принявших беженцев, стал оздоровительный лагерь в Красноярском районе.

Здесь с комфортом разместили более 40 детей разных возрастов. А 9 марта дети впервые отправились в образовательные учреждения Самарской области. С этим важным событием в их жизни ребят поздравили офицеры ведомства. Заместитель руководителя следственного управления Александр Владимирович Воеводин пообщался с детьми и их родителями, а также вручил подарки. Подарки и внимание сотрудников помогли ребятам отвлечься от страшных событий, происходящих на их родной земле, окунуться в мир детства и рассказать добрым волшебникам о том, как они провели свой первый учебный день.

Так, маленький Богдан рассказал, что в первый же день в школе встретил новых друзей, а в свободное время успел покататься с горки и насладиться зимними забавами. А вот его двоюродная сестренка пока мала и проводит все время с мамой на территории лагеря, но и здесь педагоги и сотрудники учреждения организовывают для детей различные занятия и досуг.

Сотрудники следственного управления пообщались и с другими ребятами и выразили готовность оказать помощь и поддержку, ведь чужих детей не бывает и их судьба небезразлична сотрудникам ведомства. Дети поблагодарили офицеров за проявленное внимание и общение, а их улыбки при виде новых игрушек дали понять, что детство для этих ребят еще не потеряно и в наших руках - вернуть им веру в добро и мирное небо над головой.