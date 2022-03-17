16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Андрей Кислов: "Единение общества делает нашу страну сильнее" Андрей Кислов: "Мы должны сплотиться вокруг нашего президента" Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития в стране IT-сектора Александр Хинштейн: "Сегодня каждый должен окончательно сделать свой выбор" Прокуратура Самарской области открыла "горячую линию" для беженцев и вынужденных переселенцев

Федеральная власть Власть и политика

Сотрудники регионального СУ СК посетили беженцев

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область стала одним из регионов Российской Федерации, оказавшим помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувшим свои дома. Одним из мест, радушно принявших беженцев, стал оздоровительный лагерь в Красноярском районе.

Здесь с комфортом разместили более 40 детей разных возрастов. А 9 марта дети впервые отправились в образовательные учреждения Самарской области. С этим важным событием в их жизни ребят поздравили офицеры ведомства. Заместитель руководителя следственного управления Александр Владимирович Воеводин пообщался с детьми и их родителями, а также вручил подарки. Подарки и внимание сотрудников помогли ребятам отвлечься от страшных событий, происходящих на их родной земле, окунуться в мир детства и рассказать добрым волшебникам о том, как они провели свой первый учебный день.

Так, маленький Богдан рассказал, что в первый же день в школе встретил новых друзей, а в свободное время успел покататься с горки и насладиться зимними забавами. А вот его двоюродная сестренка пока мала и проводит все время с мамой на территории лагеря, но и здесь педагоги и сотрудники учреждения организовывают для детей различные занятия и досуг.

Сотрудники следственного управления пообщались и с другими ребятами и выразили готовность оказать помощь и поддержку, ведь чужих детей не бывает и их судьба небезразлична сотрудникам ведомства. Дети поблагодарили офицеров за проявленное внимание и общение, а их улыбки при виде новых игрушек дали понять, что детство для этих ребят еще не потеряно и в наших руках - вернуть им веру в добро и мирное небо над головой.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Задворнов 29 ноября 2021 22:59 Экс-председатель суда Новокуйбышевска, упоминавшийся в уголовном деле, хочет войти в Верховный суд Чечни

Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3