Сотрудники регионального СУ СК посетили беженцев

Самарская область стала одним из регионов Российской Федерации, оказавшим помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувшим свои дома. Одним из мест, радушно принявших беженцев, стал оздоровительный лагерь в Красноярском районе.
Здесь с комфортом разместили более 40 детей разных возрастов. А 9 марта дети впервые отправились в образовательные учреждения Самарской области. С этим важным событием в их жизни ребят поздравили офицеры ведомства. Заместитель руководителя следственного управления Александр Владимирович Воеводин пообщался с детьми и их родителями, а также вручил подарки. Подарки и внимание сотрудников помогли ребятам отвлечься от страшных событий, происходящих на их родной земле, окунуться в мир детства и рассказать добрым волшебникам о том, как они провели свой первый учебный день.
Так, маленький Богдан рассказал, что в первый же день в школе встретил новых друзей, а в свободное время успел покататься с горки и насладиться зимними забавами. А вот его двоюродная сестренка пока мала и проводит все время с мамой на территории лагеря, но и здесь педагоги и сотрудники учреждения организовывают для детей различные занятия и досуг.
Сотрудники следственного управления пообщались и с другими ребятами и выразили готовность оказать помощь и поддержку, ведь чужих детей не бывает и их судьба небезразлична сотрудникам ведомства. Дети поблагодарили офицеров за проявленное внимание и общение, а их улыбки при виде новых игрушек дали понять, что детство для этих ребят еще не потеряно и в наших руках - вернуть им веру в добро и мирное небо над головой.
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Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.