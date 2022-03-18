В Самаре затоплен участок ул. Новоурицкой

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В Самаре произошел технологический отказ на водопроводной линии д-300, большая интенсивность утечки по ул. Новоурицкая, 12, рядом с остановкой "Школа № 40", сообщает администрация города.