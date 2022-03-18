АО "Транснефть – Приволга" провело плановые учебно-тренировочные занятия

Самарское и Саратовское районные нефтепроводные управления (РНУ) АО "Транснефть — Приволга" провели плановые учебно-тренировочные занятия (УТЗ) по ликвидации условного разлива нефти при наличии ледяного покрова на подводных переходах магистральных нефтепроводов (МН), а также устранению неисправностей оборудования.

Тренировки прошли на подводных переходах магистрального нефтепровода Гурьев — Куйбышев через пруд поселка Самарский в Самарской области и МН Куйбышев — Лисичанск через р. Волгу в Саратовской области.

Цель — проверка готовности персонала к ликвидации аварий и проведению восстановительных работ на объектах трубопроводного транспорта в предусмотренные регламентом сроки. Кроме того, в ходе УТЗ отрабатывалось взаимодействие между подразделениями.

Согласно вводной на подводном переходе МН Гурьев — Куйбышев через пруд было зафиксировано аварийное снижение давления. Транспортировка нефти по "поврежденному" участку была условно остановлена. Патрульная группа линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС) НПС "Любецкая" определила место "разгерметизации" и подтвердила распространение нефти подо льдом водоема.

Оперативно прибывшие на место аварийные бригады ЛАЭС и центральной ремонтной службы Самарского РНУ провели анализ газовоздушной смеси, развернули пожарные посты, выполнили ледорезные работы и установили рубеж боновых заграждений протяженностью 210 м. При помощи нефтесборщика "нефтяное пятно" было оперативно собрано в емкости временного хранения.

Аналогичные учения прошли на р. Волге. Мероприятия проводились при постоянном эколого-аналитическом контроле воздуха, почвы и поверхностных вод. Сценарий УТЗ включал дополнительные вводные для отработки навыков специалистами разных структурных подразделений АО "Транснефть — Приволга": устранение неисправности систем пожаротушения НПС "Терновка-2" и неисправности табло "ГАЗ" насосного зала магистральной насосной станции, восстановление электроснабжения после короткого замыкания, которое привело к остановке насосных агрегатов. Кроме того, в ходе занятия отрабатывалось оказание помощи условно пострадавшему.

В общей сложности в учениях было задействовано более 90 человек, использовалось 38 единиц транспортных средств и специальной техники. Все задачи, поставленные при проведении УТЗ, были выполнены своевременно и в полном объеме.

Учения подтвердили требуемый уровень готовности персонала к реагированию на возможные нештатные ситуации, оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием, позволяющими решать любые задачи по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также неисправностей на производственных объектах.