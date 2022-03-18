Глава Кинель-Черкасского района Сергей Радько покинул свой пост

В пятницу, 18 марта, состоялось заседание Собрания представителей Кинель-Черкасского района, на котором депутаты поддержали решение главы района Сергея Радько досрочно покинуть этот пост. Об сообщает пресс-служба администрации.
После были выбраны два представителя депутатского корпуса, которые войдут в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность главы Кинель-Черкасского района. Работа комиссии начнется с 24 марта. Пока же обязанности главы района исполняет первый заместитель Вячеслав Гончарук.
По данным "Самарского обозрения", Сергей Радько переезжает в Самару и должен получить новую должность в областной столице.
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Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!