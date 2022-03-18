Глава Кинель-Черкасского района Сергей Радько покинул свой пост

В пятницу, 18 марта, состоялось заседание Собрания представителей Кинель-Черкасского района, на котором депутаты поддержали решение главы района Сергея Радько досрочно покинуть этот пост. Об сообщает пресс-служба администрации.

После были выбраны два представителя депутатского корпуса, которые войдут в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность главы Кинель-Черкасского района. Работа комиссии начнется с 24 марта. Пока же обязанности главы района исполняет первый заместитель Вячеслав Гончарук.

По данным "Самарского обозрения", Сергей Радько переезжает в Самару и должен получить новую должность в областной столице.