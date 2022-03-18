Глава ПСБ Петр Фрадков избран заместителем председателя Союза машиностроителей России

Председатель ПСБ Петр Фрадков избран заместителем председателя Союза машиностроителей России. Об этом было объявлено 16 марта на очередном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

Петр Фрадков также является председателем Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК комитета Госдумы по промышленности и торговле.

"Я благодарен коллегам за оказанное доверие. Впереди большая и сложная совместная работа. В новых условиях мы продолжаем бесперебойно выполнять поставленные государством задачи и сопровождать деятельность предприятий машиностроения. При этом целью является не только сохранение этого взаимодействия, но и его дальнейшее развитие. Продолжим вести активную работу по повышению конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, производительности и технической оснащенности машиностроительного комплекса России", — рассказал глава ПСБ.

Союз машиностроителей России — крупнейшая организация, объединяющая российские промышленные компании. Основной целью деятельности Союза является формирование стратегии развития национального машиностроительного комплекса, а также участие в формировании государственной политики по поддержке промышленности.