Бенефициаров СПЗ привлекут к ответственности за вывод активов

Арбитражный суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности бывших собственников и менеджеров ОАО "Самарский подшипниковый завод" ("СПЗ"). Правда, вину в причинении убытков удалось доказать только в отношении шести человек из одиннадцати заявленных.

Напомним, управляющий Алексей Пономарев заявил претензии на 3,5 млрд руб. к руководителям СПЗ Андрею Грачеву, Сергею Орленко, членам совета директоров Вадиму Егиазарову, Александру Швидаку, Сергею Величко, Дмитрию Тихонову, Николаю Бех, Ивану Смолину, Роману Янушанец, а также совладельцам самарского завода через офшоры Максиму Кравченко и Андрею Осипову.

В ходе процесса было доказано, что корпоративная структура владения СПЗ скрывалась за офшорными компаниями. Это было сделано "для сокрытия сведений о лицах, контролирующих должника, и для затруднения привлечения их к ответственности".

Конкурсный управляющий выявил ряд не выгодных для ОАО "СПЗ" сделок. Например, на подконтрольный Егиазарову офшор в 2008 г. было выведено 385,7 млн руб., с 2008 по 2012 г. подобным образом завод лишился более 920 млн рублей. СПЗ кредитовал компании, затем переуступал долги фирмам-однодневкам.

"Таким образом, в результате заключения договоров цессии лицами, контролирующими должника, осуществлен вывод активов должника в пользу подконтрольных организаций на общую сумму 2,2 млрд руб.", - говорится в постановлении.

В то же время завод сам активно кредитовался в АКБ "Ак Барс", банке "Зенит", "Балтинвестбанке".

В отчетах скрывалось финансовое положение СПЗ: не отражен договор займа с ОАО "Самарский резервуарный завод" на 170 млн руб., отрицательная величина чистых активов сформировалась уже в 2014 г., но это скрывалось дебиторской задолженностью, нереальной к взысканию.

Егиазарову и Швидаку вменяют сумму ущерба в 2,2 млрд руб., Величко и Кравченко - 602,3 млн рублей. Руководителей СПЗ Орленко и Грачева также привлекают к ответственности за невозможность погасить требования кредиторов. Однако точный размер ответственности всех этих лиц пока не определен, так как не завершена процедура банкротства и завод не рассчитался по долгам.