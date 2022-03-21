16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бенефициаров СПЗ привлекут к ответственности за вывод активов АвтоВАЗ начал искать комплектующие в Азии Дмитрий Азаров и глава "Роскосмоса" обсудили план работы флагмана космической отрасли – РКЦ "Прогресс" Стартовый комплекс самарских "Союзов" на космодроме Куру законсервируют навсегда Самарский "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем успешно стартовал с Байконура

Экономика и бизнес

Бенефициаров СПЗ привлекут к ответственности за вывод активов

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 125
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности бывших собственников и менеджеров ОАО "Самарский подшипниковый завод" ("СПЗ"). Правда, вину в причинении убытков удалось доказать только в отношении шести человек из одиннадцати заявленных.

Фото: Юлия Рубцова

Напомним, управляющий Алексей Пономарев заявил претензии на 3,5 млрд руб. к руководителям СПЗ Андрею Грачеву, Сергею Орленко, членам совета директоров Вадиму Егиазарову, Александру Швидаку, Сергею Величко, Дмитрию Тихонову, Николаю Бех, Ивану Смолину, Роману Янушанец, а также совладельцам самарского завода через офшоры Максиму Кравченко и Андрею Осипову.

В ходе процесса было доказано, что корпоративная структура владения СПЗ скрывалась за офшорными компаниями. Это было сделано "для сокрытия сведений о лицах, контролирующих должника, и для затруднения привлечения их к ответственности".

Конкурсный управляющий выявил ряд не выгодных для ОАО "СПЗ" сделок. Например, на подконтрольный Егиазарову офшор в 2008 г. было выведено 385,7 млн руб., с 2008 по 2012 г. подобным образом завод лишился более 920 млн рублей. СПЗ кредитовал компании, затем переуступал долги фирмам-однодневкам.

"Таким образом, в результате заключения договоров цессии лицами, контролирующими должника, осуществлен вывод активов должника в пользу подконтрольных организаций на общую сумму 2,2 млрд руб.", - говорится в постановлении.

В то же время завод сам активно кредитовался в АКБ "Ак Барс", банке "Зенит", "Балтинвестбанке".

В отчетах скрывалось финансовое положение СПЗ: не отражен договор займа с ОАО "Самарский резервуарный завод" на 170 млн руб., отрицательная величина чистых активов сформировалась уже в 2014 г., но это скрывалось дебиторской задолженностью, нереальной к взысканию.

Егиазарову и Швидаку вменяют сумму ущерба в 2,2 млрд руб., Величко и Кравченко - 602,3 млн рублей. Руководителей СПЗ Орленко и Грачева также привлекают к ответственности за невозможность погасить требования кредиторов. Однако точный размер ответственности всех этих лиц пока не определен, так как не завершена процедура банкротства и завод не рассчитался по долгам.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №21

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3