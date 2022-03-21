АвтоВАЗ останавливает прием дилерских заявок на автомобили Lada на май

АвтоВАЗ, учитывая принятое решение о переносе корпоративного отпуска на апрель и объем ранее принятых и не исполненных заказов, заявочная кампания на май 2022 г. проводиться не будет, пишет Лада.Онлайн.

Об этом сообщается в информационном письме, которое получили дилерские центры Lada.

Напомним, что тольяттинский автозавод ищет поставщиков из стран Азии.